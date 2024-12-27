　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

▲▼禽流感。（圖／CFP）

▲美國首宗人類禽流感重症病例出現基因突變，但CDC強調風險評估不變。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國上周通報首宗禽流感的人類重症病例，路易斯安那州一名65歲男性因接觸自家後院生病或死亡的禽類，感染H5N1重症住院。美國疾病控制與預防中心（CDC）26日指出，病例樣本分析顯示，患者體內病毒的血凝素（HA）基因出現罕見突變，但這一發現並未改變禽流感對公眾的低風險評估。

據路透社報導，病毒基因排序顯示，患者感染的是美國近期在野鳥和家禽中發現的D1.1基因型病毒，與其他禽流感輕症病患來自乳牛的B3.13基因型不同。同時，CDC指出，患者家中受感染的後院雞群樣本中並未發現相同的基因突變，表明突變可能與患者自身的感染過程有關，而非源於周圍的環境病毒。

CDC進一步解釋，血凝素（HA）基因是病毒附著於宿主細胞的關鍵部分；這類突變極為罕見，但加拿大等其他國家的某些嚴重病例中也曾出現。然而，目前並無證據表明這類突變會增加病毒在人與人之間的傳播風險，因此禽流感對民眾造成的健康風險並未提升，風險依然很低。

儘管如此，相關研究仍在進行中，以進一步了解突變對病毒特性的影響。截至目前，CDC確認該患者未將病毒傳染給其他人，並重申禽流感對美國公眾的風險仍然很低。不過，CDC呼籲民眾保持警惕，避免與感染禽類密切接觸，並遵循公共衛生指南以減少感染風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA
快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了
未來更糟！　大學碩博班招生28系所沒人讀
快訊／3千萬錢磚清點完畢！　柯文哲預計12：30現身
柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」
快訊／奧運冠軍樊振東宣布退出世界排名
在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面
1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄
強冷空氣正在南下　激冷探7度時間曝
藍白推65歲以上免健保費　醫界炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓國會今表決彈劾「代理總統」韓悳洙　在野黨列5大彈劾事由

美國評估哈薩克空難「俄防空系統釀墜機」　機長最後對話曝光

泰21歲網紅一口氣「豪灌整瓶烈酒」暴斃！　倒地前最後拚酒畫面曝

尹錫悅彈劾案今天開審　豪華律師團代為上陣！這天決定命運

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

南韓國會今表決彈劾「代理總統」韓悳洙　在野黨列5大彈劾事由

美國評估哈薩克空難「俄防空系統釀墜機」　機長最後對話曝光

泰21歲網紅一口氣「豪灌整瓶烈酒」暴斃！　倒地前最後拚酒畫面曝

尹錫悅彈劾案今天開審　豪華律師團代為上陣！這天決定命運

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

「身材羞辱」節目風波燒2天！立委「接駱媽媽電話」發聲勸曾國城

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

尾牙男員工「突衝上台熊抱」！夏語心尖叫做不了ending 場面超失控

北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

新北賓士左轉撞行人！20歲女大生重摔送醫　女駕駛挨罰+吊照1年

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

桃園鐵皮屋藏41公斤爆竹煙火...裝傻「不知道」　最高恐罰150萬

新飯店「福容徠旅中壢」試營運！每晚2299起　IKEA親子房明年亮相

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！俘虜畫面曝

柯文哲遭起訴　紐時：加劇台灣政治分裂

北韓名校女大生窮到下海　高官爽吃嫩妹

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

台女疑日本當車手被捕　近期已逮6嫌

義民宅氣爆　52歲台灣籍女子遺體尋獲

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

毒紅麴奪百命　大阪市下令小林製藥銷毀產品

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

更多熱門

相關新聞

川普將上任　中國留學生憂入境與居留限制

川普將上任　中國留學生憂入境與居留限制

美國川普新政府將在明年1月20日就任，預料將提高移民與留學生居留及入境限制。美國媒體報導，多間大學在川普當選後，陸續呼籲假期間離境的留學生在新政府就職前返美，不少中國留學生憂心入境、簽證與未來尋求居留都將面臨限制。

紐約地鐵平安夜砍人　女被割喉爆血

紐約地鐵平安夜砍人　女被割喉爆血

聖誕節送貨壓力太大　「80多個包裹」丟樹林

聖誕節送貨壓力太大　「80多個包裹」丟樹林

揹著死去孩屍體17天　虎鯨媽再生下寶寶

揹著死去孩屍體17天　虎鯨媽再生下寶寶

紐約計程車衝撞多人　9歲男童急送醫

紐約計程車衝撞多人　9歲男童急送醫

關鍵字：

美國北美要聞禽流感H5N1血凝素基因突變D1.1基因型病毒

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

20歲J級女星進軍AV！達人：將統治暗黑界10年

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面