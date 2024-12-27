美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

▲美國首宗人類禽流感重症病例出現基因突變，但CDC強調風險評估不變。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國上周通報首宗禽流感的人類重症病例，路易斯安那州一名65歲男性因接觸自家後院生病或死亡的禽類，感染H5N1重症住院。美國疾病控制與預防中心（CDC）26日指出，病例樣本分析顯示，患者體內病毒的血凝素（HA）基因出現罕見突變，但這一發現並未改變禽流感對公眾的低風險評估。

據路透社報導，病毒基因排序顯示，患者感染的是美國近期在野鳥和家禽中發現的D1.1基因型病毒，與其他禽流感輕症病患來自乳牛的B3.13基因型不同。同時，CDC指出，患者家中受感染的後院雞群樣本中並未發現相同的基因突變，表明突變可能與患者自身的感染過程有關，而非源於周圍的環境病毒。

CDC進一步解釋，血凝素（HA）基因是病毒附著於宿主細胞的關鍵部分；這類突變極為罕見，但加拿大等其他國家的某些嚴重病例中也曾出現。然而，目前並無證據表明這類突變會增加病毒在人與人之間的傳播風險，因此禽流感對民眾造成的健康風險並未提升，風險依然很低。

儘管如此，相關研究仍在進行中，以進一步了解突變對病毒特性的影響。截至目前，CDC確認該患者未將病毒傳染給其他人，並重申禽流感對美國公眾的風險仍然很低。不過，CDC呼籲民眾保持警惕，避免與感染禽類密切接觸，並遵循公共衛生指南以減少感染風險。