紐約地鐵平安夜隨機砍人2傷　女被28歲怪男割喉爆血：沒人幫忙

▲紐約大中央車站。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵平安夜傳出砍人事件，一名女子在地鐵站時，遭一名突然衝上來的男子一陣毒打，還被持刀割喉。警方後來將28歲男子薩吉安特(Jason Sargeant)逮捕，發現他除了砍傷女子，還持刀攻擊另外一名男子，一共造成2人受傷。

事件24日晚間10時15分左右發生在紐約中央車站Grand Central-42 Street，警方接到報案，地鐵站中有2人受到刀傷，分別是一名26歲女子喉嚨被砍傷，與一名42歲男子手被砍傷，2名受害者之間並不認識。

26歲受害女子皮薩羅(Imani-Ciara Pizarro)向《紐約郵報》表示，她當天晚上10時左右從4號線列車下車準備前往上夜班，發現地鐵站出入口閘門地面上有血跡，正覺得奇怪時突然遭到攻擊，28歲男子薩吉安特不但毆打她頭部，還用刀砍她喉嚨，最令她無助的是，當下想要求助附近卻沒有任何人能夠幫忙。

皮薩羅表示，「我希望當時車站內有警察，可是我跑去求助時卻沒有看到任何人，也沒有人幫忙打電話報警，是當時我剛好在與鄰居通電話，鄰居幫我報警的」。

警方表示，第一名受害者是一名42歲男性，他在前往車站南行出入口時，突然遭大吼大叫的薩吉安特攻擊，左手腕被嚴重砍傷，後來薩吉安特攻擊26歲女性，砍傷女子的喉嚨，2名受害者就醫後情況穩定。目前已對薩吉安特指控一級攻擊罪、危害他人安全、威脅、非法持有武器、騷擾和擾亂治安等多項罪名。