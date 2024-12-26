　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約地鐵平安夜隨機砍人2傷　女被28歲怪男割喉爆血：沒人幫忙

▲▼紐約地鐵大中央車站。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約大中央車站。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵平安夜傳出砍人事件，一名女子在地鐵站時，遭一名突然衝上來的男子一陣毒打，還被持刀割喉。警方後來將28歲男子薩吉安特(Jason Sargeant)逮捕，發現他除了砍傷女子，還持刀攻擊另外一名男子，一共造成2人受傷。

事件24日晚間10時15分左右發生在紐約中央車站Grand Central-42 Street，警方接到報案，地鐵站中有2人受到刀傷，分別是一名26歲女子喉嚨被砍傷，與一名42歲男子手被砍傷，2名受害者之間並不認識。

26歲受害女子皮薩羅(Imani-Ciara Pizarro)向《紐約郵報》表示，她當天晚上10時左右從4號線列車下車準備前往上夜班，發現地鐵站出入口閘門地面上有血跡，正覺得奇怪時突然遭到攻擊，28歲男子薩吉安特不但毆打她頭部，還用刀砍她喉嚨，最令她無助的是，當下想要求助附近卻沒有任何人能夠幫忙。

皮薩羅表示，「我希望當時車站內有警察，可是我跑去求助時卻沒有看到任何人，也沒有人幫忙打電話報警，是當時我剛好在與鄰居通電話，鄰居幫我報警的」。

警方表示，第一名受害者是一名42歲男性，他在前往車站南行出入口時，突然遭大吼大叫的薩吉安特攻擊，左手腕被嚴重砍傷，後來薩吉安特攻擊26歲女性，砍傷女子的喉嚨，2名受害者就醫後情況穩定。目前已對薩吉安特指控一級攻擊罪、危害他人安全、威脅、非法持有武器、騷擾和擾亂治安等多項罪名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抽中柯文哲案！　法官許芳瑜起底
北檢曝柯稱「小沈已給過」　黃珊珊批：這是隔1年簡訊
快訊／16:08規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16:08地震　北部有感搖晃
柯文哲遭求處重刑　「京華城收賄關係」一圖秒懂
台鋼網羅大聯盟級新洋投　再補強中信兄弟投手
新北男「把玩土製炸彈」　轟！手掌遭炸爛
快訊／不接受柯文哲辭呈！　民眾黨：主席沒第二人選
北檢放柯文哲私生活訊息「人格羞辱」　黃國昌批：檢察官成鷹犬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聖誕節包裹太多壓力大　送貨司機把「80多個包裹」亂扔樹林中

19歲女大生「校內和男好友散步」被2男性侵　手機拍不雅片威脅

不捨放手！傷心虎鯨媽「揹著死去孩屍體17天」　再度生下小寶寶

17歲啦啦隊長聖誕節前被殺　家人追蹤手機「發現她渾身血中刀」

女大生太猴急一口咬下「7cm巨大硬糖」　下巴瞬間碎裂2處骨折

女晚間在家收到包裹　打開發現「一具腐爛男屍」已死亡5天

熱鬧聖誕市集「纜車塔柱突然往前倒」　群眾驚嚇尖叫多人受傷

哈薩克墜機38死！傳機長全力拉起飛機　保住機身後半部提高生還率

北韓名校女大生下海！窮到做爸爸活賣淫　高官「爽納妾」吃嫩妹

知名女網紅宣布「放棄唸博士」轉戰情色平台！教知識變「教姿勢」

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

哈薩克墜機38死！傳機長全力拉起飛機　保住機身後半部提高生還率

北韓名校女大生下海！窮到做爸爸活賣淫　高官「爽納妾」吃嫩妹

知名女網紅宣布「放棄唸博士」轉戰情色平台！教知識變「教姿勢」

南韓戒嚴「射殺計畫」曝光！將政客用船運往白翎島　引誘北韓攻擊

紐約地鐵平安夜隨機砍人2傷　女被28歲怪男割喉爆血：沒人幫忙

南亞大海嘯20週年　回顧與展望一次看

土耳其7.8強震「知名飯店倒塌」72死　飯店老闆遭判刑逾18年

交往6男全毒死！日78歲「最毒黑寡婦」詐領判死刑　今晨獄中身亡

外媒關注！　柯文哲遭求刑「重創民眾黨」：內部亟需改革

快訊／南韓在野黨：將向國會提彈劾「代理總統」韓悳洙　明日表決

陸體操正妹國手曬「性感擦邊片」遭官方封禁、清粉！抖音高層曝內幕

哈薩克墜機38死！傳機長全力拉起飛機　保住機身後半部提高生還率

柯文哲「獄中當皇帝」！吳子嘉分析2劇本：黃國昌怕死了

憲訴法綠擬提釋憲　王鴻薇批吃相難看：憲法法庭自己釋憲自己

大型「舞蹈動捕數據庫」在上海揭牌　日均20分鐘更新助舞蹈AI研發

休假想讀一本好書　不妨看看2024誠品閱讀職人大賞書單

真的是國際艾！　艾怡良耶誕節東京開唱圈粉日本人

串流收視週榜／台劇《吹吹風》排名升高！　黑馬2熱劇高收視完結

NFL搶聖誕大戰分一杯羹？　詹皇霸氣回應：聖誕節是NBA的日子

北韓名校女大生下海！窮到做爸爸活賣淫　高官「爽納妾」吃嫩妹

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

鱷魚爬進高速公路　被轎車猛撞慘死

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

愛爾康眼藥水爆感染真菌　業者緊急回收

愛爾康眼藥水內出現黴菌　在美下架回收

全美目擊UFO及不明無人機　美前國防官員：政府隱瞞事實

俄大規模飛彈攻擊烏克蘭　波蘭戰機升空

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

女晚間收包裹　打開發現「一具腐爛男屍」

即時／哈薩克「客機墜毀」生死不明

哈薩克墜機38死！　失事前機上畫面首曝

下一個輝達！專家看好「2025最具潛力AI股」　今年已漲逾126%

更多熱門

相關新聞

聖誕節送貨壓力太大　「80多個包裹」丟樹林

聖誕節送貨壓力太大　「80多個包裹」丟樹林

美國麻薩諸塞州警方在當地一樹林中發現多達80個被丟棄的包裹，由於這些包裹都被塞在亞馬遜送貨手提袋中，聯繫當地亞馬遜物流中心歸還，發現送貨司機竟然是因為聖誕節包裹太多，送不完「壓力太大」就把包裹扔掉。

揹著死去孩屍體17天　虎鯨媽再生下寶寶

揹著死去孩屍體17天　虎鯨媽再生下寶寶

紐約計程車衝撞多人　9歲男童急送醫

紐約計程車衝撞多人　9歲男童急送醫

即／中捷殺人案今宣判　3刀男洪淨遭判刑10年

即／中捷殺人案今宣判　3刀男洪淨遭判刑10年

飛機「起落架艙內」發現1具屍體

飛機「起落架艙內」發現1具屍體

關鍵字：

地鐵紐約砍人割喉Jason SargeantImani-Ciara Pizarro北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面