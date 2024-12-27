諷「柯文哲沒犯罪為何被判重保」　吳靜怡：寧願裝可憐也不要臉

▲柯文哲案偵結。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

北檢26日起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，隨後進行的接押庭一路開到今（27日）凌晨，最終台北地院法官裁定3000萬元交保。對此，政治評論員吳靜怡表示，柯文哲如果沒有犯罪，幹嘛要被判重金三千萬交保，柯文哲在庭上寧願裝可憐，也要不要臉，對於自己犯罪事證一概否認，政治渣男一再一再反覆摧毀深愛過他的人。

吳靜怡表示，柯文哲如果沒有犯罪，幹嘛要被判重金三千萬交保！另外，橘子攸關金子，才逃跑保住柯文哲。

吳靜怡表示， 昨日柯文哲在法庭上，用一貫的狡辯硬拗，對於自己犯罪事證一概否認，在自家搜出的行動硬碟就說檔案不是自己的，面對檔案就說資料不是自己做的，不否認拿錢就說錢沒有拿回家，自己寫紙條就說英文單字寫錯了，講到木可和基金會又都說李文宗弄的，侵佔演唱會門票收益的部分說自己是木可旗下的藝人。

吳靜怡直言，正常人對於柯文哲的抗辯聽得下去？不否認所有證據和證詞，但全部都與自己無關，錢，都是陳佩琪，事，都是李文宗。

吳靜怡說，之前柯文哲豪語喊出「我不贏台灣會完蛋」，這次，柯文哲繼續情勒說出「我跑了民眾黨就毀了」，政治渣男的話，一再一再的重複自己無比重要，但事實是，柯文哲一再一再反覆摧毀深愛過他的人！

最後，吳靜怡強調，騙子能騙多久是傻子決定的，柯文哲像是騙子，那麼黃國昌絕對是出神入化的戲子，他們都在保住自己殘存的政治命，提醒柯文哲，辭職信送不到啦，有種自己出來開口趕快辭職，不要嘴饞又裝小心。