他爆柯文哲藏6千萬在橘子家　黃國昌怒：法庭用傳聞當證據嗎？

▲台灣民眾黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金案，26日遭台北地檢署依《貪污治罪條例》違背職務收賄等4罪起訴，具體求刑28年半，其中，合議庭認為，檢方無法證明已出境遭通緝的隨行秘書許芷瑜（橘子）有犯罪事實，不過許的男友出庭時爆料，柯平時藏放6000萬的金額供她動支。對此，民眾黨團總召黃國昌直呼怒不可抑，「法庭可以用傳聞法則當證據嗎？」大罵檢察官「墮落，真的是墮落」。

黃國昌痛斥，「怒不可抑」，檢察官作為法律人，什麼叫傳聞法則，什麼時候在法庭上，竟然可以說，我聽誰說如何如何，用來作為抹黑的工具，檢察官講這段話，就知道檢察官的政治性格跟惡意有多深厚，那段話請問對於起訴書的犯罪事實扮演什麼角色，「零啊」，為何不敢說柯文哲收1500萬放在家裡，因為他沒有證據，但為了配合民進黨進行柯文哲人格謀殺跟抹黑。

「法庭上可以用傳聞法則當證據嗎？」黃國昌質問檢查總掌邢泰釗跟北檢檢察長王俊立，這是你們叫檢察官做的事嗎？這種證據在法庭上有證據能力嗎？如果沒有的話誰教檢察官用沒有事實基礎的證據抹黑柯文哲，是邢泰釗還是王俊力，還是民進黨統治下檢察官的SOP。

黃國昌說，檢察官政治性格誇張到什麼程度，在外面抹黑說拒絕應訊，結果是可以不發傳票給他，看守所想要提人不用事前通知發傳票，人直接抓到，還是柯文哲獄友跟主席說我們要傳票，這是哪門子正當程序，柯的辯護人當庭提出抗議，北檢檢察官一句話都不敢吭，你忘了什麼正當法律程序嗎？「墮落，真的是墮落，明天下一個賴清德政敵會不會這樣？侯友宜、賴清德、盧秀燕、朱立倫可不可以這樣？檢調成為政治工具！」。

