「不會讓你成為年羹堯」　證實被柯文哲唸...蔡壁如：還不錯啦

▲柯文哲資料夾中提到年羹堯，蔡壁如證實是指她，對此她笑稱：其實還不錯啦。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台北地檢署26日偵結京華城容積等案，民眾黨主席柯文哲被依圖利、背信、公益侵占、收賄等4罪起訴。起訴書中提到，柯文哲的行動硬碟有滿滿資料，當中「家訓」資料夾內有29個檔案，名為「朕.doc」的檔案打開後，可看到「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。今天蔡壁如證實，這確實是柯文哲傳給她的LINE，至於被問是否覺得委屈？蔡壁如笑回：「其實還不錯啦」！

相較於昨天躲了媒體一整日，今天蔡壁如心情明顯不錯。接受媒體電訪時表示，被問到其是真心對柯文哲好的人，卻被這樣稱呼，蔡壁如回應「對啊」；也提到當初被檢方找去兩次訊問，她認為都是旁敲側擊，沒有一刀斃命的證據，問話方式都是情緒用語，「這個起訴太虛弱無力了！」

蔡壁如說，當時檢察官拿出柯文哲與她的LINE對話，她就承認是兩人之間的對話，「確實柯文哲寫給我LINE，我不需要去說謊，但那是很多年前的事情了，只是可能需要想一下(什麼情境寫的)」。

媒體問被柯文哲寫下「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」，有何感想，蔡壁如笑稱「其實還不錯啦」。