日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

記者張方瑀／綜合報導

日本帝國調查公司數據指出，日本195家主要食品和飲料公司計劃於明年1月針對1380種商品調漲售價，其中麵包類商品成為調價的主要品項，知名的山崎麵包將提高290種商品售價，平均漲幅達5.6％。

綜合日媒報導，帝國資料調查公司（Teikoku Databank）數據顯示，日本2024年調漲的食品和飲料商品共達1萬2520項，比2023年減少了60％，但到2025年4月為止，包括飲料在內已有超過6000項商品確定漲價。

▲日本山崎麵包平均漲幅達5.6％。圖為台灣山崎麵包。（圖／翻攝自Facebook ）



帝國資料調查公司預測，受到原料價格居高不下、人力成本上升的影響，若目前的漲價趨勢持續，2025年漲價品項可能達到1.5萬至2萬項，超越2024年的規模。

日本195家主要食品和飲料公司計劃於明年1月針對1380種商品調漲售價，知名的山崎麵包計畫調整旗下290種商品的價格，平均漲幅達5.6%，熱門產品如Royal Bread土司和紅豆麵包也都在漲價範圍內。

此外，敷島麵包（Pasco Shikishima）也宣布，旗下包括Chojuku土司在內的234種商品價格將提高1%至5%；熱門的富士麵包（FUJIPAN）同樣會提高部分主力商品的售價。