　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

記者張方瑀／綜合報導

日本帝國調查公司數據指出，日本195家主要食品和飲料公司計劃於明年1月針對1380種商品調漲售價，其中麵包類商品成為調價的主要品項，知名的山崎麵包將提高290種商品售價，平均漲幅達5.6％。

綜合日媒報導，帝國資料調查公司（Teikoku Databank）數據顯示，日本2024年調漲的食品和飲料商品共達1萬2520項，比2023年減少了60％，但到2025年4月為止，包括飲料在內已有超過6000項商品確定漲價。

▲▼台灣山崎麵包。（圖／翻攝自Facebook／山崎麵包派對 ）

▲日本山崎麵包平均漲幅達5.6％。圖為台灣山崎麵包。（圖／翻攝自Facebook ）

帝國資料調查公司預測，受到原料價格居高不下、人力成本上升的影響，若目前的漲價趨勢持續，2025年漲價品項可能達到1.5萬至2萬項，超越2024年的規模。

日本195家主要食品和飲料公司計劃於明年1月針對1380種商品調漲售價，知名的山崎麵包計畫調整旗下290種商品的價格，平均漲幅達5.6%，熱門產品如Royal Bread土司和紅豆麵包也都在漲價範圍內。

此外，敷島麵包（Pasco Shikishima）也宣布，旗下包括Chojuku土司在內的234種商品價格將提高1%至5%；熱門的富士麵包（FUJIPAN）同樣會提高部分主力商品的售價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷
柯案證人練鴻慶曝「作證對話」　一看起訴書傻眼：這樣的檢察品質
「不會讓你成為年羹堯」　證實被柯文哲唸...蔡壁如：還不錯啦
柯文哲家門前準備火爐去霉運　陳佩琪將下樓接
快訊／「大帳房」李文宗1000萬交保！律師、妻子扛800萬加
快訊／準備好了！柯文哲家人住家外「放火爐」
柯文哲被爆藏6千萬在橘子家　黃國昌怒檢方：墮落，真的是墮落！
快訊／柯文哲等5人全交保　北檢將提抗告
烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　滿身血畫面曝
館長再抖內！call助理「買漢堡給小草」網哭：挺到不能再挺了
民眾黨急籌3000萬！　黃國昌：主席家中沒足夠的錢
「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　律師：找不到金流很正常
柯文哲交保獲自由！　民眾黨嗆檢方：起訴書證明橘子不是大帳房
黃國昌、小草喊「沒看到1500萬現金」！律師：也是10年起跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

韓元急貶創15年新低！兌美元跌破「1480韓元」大關　彈劾政局引不安

印度前總理曼莫漢辭世「享耆壽92歲」　莫迪發文哀悼

以色列襲青年運動釀3死！　「WHO秘書長」訪葉門險遭波及

義大利米蘭2025起禁「戶外吸菸」！　違者最高罰8200元

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

美首宗人類禽流感重症病例「出現基因突變」　CDC揭疫情風險評估

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

日本明年1380種商品喊漲！　山崎麵包漲幅達5.6％

義民宅氣爆屋主夫婦雙亡　52歲台灣籍妻子遺體尋獲

韓元急貶創15年新低！兌美元跌破「1480韓元」大關　彈劾政局引不安

印度前總理曼莫漢辭世「享耆壽92歲」　莫迪發文哀悼

以色列襲青年運動釀3死！　「WHO秘書長」訪葉門險遭波及

義大利米蘭2025起禁「戶外吸菸」！　違者最高罰8200元

被綠助理轟「霸凌警察」　黃國昌轟：柯建銘又派助理咬人潑糞了

關於柯文哲3000萬元交保一事，請問您的看法是：

《魷魚遊戲2》上線撞日柯文哲起訴！熱搜被反超…網：沒時間看另一部

諷「柯文哲沒犯罪為何被判重保」　吳靜怡：寧願裝可憐也不要臉

資料中心晶片需求放緩解方在哪　輝達供應商：AI智慧手機

解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水　命名「四川艦」可搭載定翼機

快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

強冷空氣南下中「周日激冷探7度」　跨年元旦北東變天

把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

甲方、乙方公司「都幾」？永慶數位與資訊團隊揭甲方公司亮點！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

柯文哲遭起訴　紐時：加劇台灣政治分裂

北韓名校女大生窮到下海　高官爽吃嫩妹

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！俘虜畫面曝

台女疑日本當車手被捕　近期已逮6嫌

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

毒紅麴奪百命　大阪市下令小林製藥銷毀產品

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

知名女網紅宣布「放棄唸博士」轉戰情色平台！

更多熱門

相關新聞

韓元急貶創15年新低！兌美元跌破「1480韓元」

韓元急貶創15年新低！兌美元跌破「1480韓元」

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，最終遭到國會通過彈劾。至於代理總統職務的國務總理韓悳洙，則因暫緩任命憲法裁判所（憲法法庭）法官，而遭到在野黨發起彈劾案，預計今（27）日進行表決。面對政局動盪不安，韓元兌美元匯率首度跌破1480韓元關口，再刷2009年全球金融危機以來的最低紀錄。

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

日消防局長官「代下屬值班」竟遭懲處

彈劾案今開審　韓憲法法院決定尹錫悅命運

彈劾案今開審　韓憲法法院決定尹錫悅命運

日本放寬陸公民簽證條件　設「10年觀光簽」

日本放寬陸公民簽證條件　設「10年觀光簽」

女川核廠2號機恢復商轉　311災區首例

女川核廠2號機恢復商轉　311災區首例

關鍵字：

日本食品飲料漲價山崎麵包原料日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

20歲J級女星進軍AV！達人：將統治暗黑界10年

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面