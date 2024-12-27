給下屬休息…日消防局長官「代值夜班」超暖　竟遭減薪懲處

台灣經常出現勞工過勞的消息，日本近期卻發生一起職場爭議事件，廣島縣吳市消防局一名57歲課長遭到減薪10%為期6個月，只因為他想讓下屬休息，幫忙值夜班長達8個月，讓11名下屬沒有值班卻領到加班費。除了課長和多名主管也都有不同程度的處分，下屬拿到的加班費也全被討回。

綜合日媒報導，廣島縣吳市消防局24日公布懲處多名課長和副部長，因為其中一名57歲課長從去年5月至今年1月，未經上級同意的情況下，擅自代替11位下屬處理業務，包括加班值夜班數十次，並在報告中謊稱是下屬們加班，讓下屬們沒有加班但拿到總共約加班費242萬日圓（約新台幣51萬元）。

該名57歲課長表示，他這樣做單純想讓下屬們有充裕的休息時間，不過他立意良善卻是謊報事實，最終遭到上級以減薪10%為期6個月的處分；而其他幾位課長和副部長也知情所以有不同程度的處分，11位下屬則被要求歸還加班費，因為他們並沒有工作。

消息曝光後在日本各大論壇引發熱議，許多人同情這名課長，更不捨他這名絕世好人被懲處，「他只是想讓下屬休息….哪來的好主管」、「太慘，人手不足的問題才會造成課長這樣的決定啊」、「謊報確實要罰，可是不能斟酌一下嗎？至少他不是讓下屬過勞死吧」。

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