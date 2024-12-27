烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！　被俘畫面曝：眼神渙散滿身血

▲北韓士兵遭烏軍俘虜畫面外流。（圖／翻攝自Militarnyi）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭特種部隊證實，在俄羅斯庫斯克地區的軍事行動中，首次「活捉」到被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。烏軍也公開了該名受傷的北韓士兵被俘虜當下的畫面，引發國際關注。南韓國情院稍早也證實這項消息。

根據烏克蘭軍事媒體Militarnyi於26日報導，烏克蘭特種部隊（SOF）在俄羅斯庫斯克地區執行任務時，首次俘虜一名為俄軍作戰的北韓士兵，同時透過Telegram平台公開了該名北韓士兵的照片。

SOF表示，「這是烏克蘭防衛軍首次生擒為俄軍作戰的北韓軍人。」照片中的男子身受重傷，眼神迷離，不過目前還無法確定他是否獲得必要的醫療救援，且傷勢情況仍不明。

報導指出，SOF同時還繳獲了俄製BTR-82裝甲車、武器及部分機密文件。

北韓向俄羅斯派遣了超過1.1萬名士兵，其中部分被部署在烏克蘭8月攻佔的庫斯克地區。北韓士兵抵達俄羅斯後，陸續投入到前線作戰，然而儘管北韓部隊持續增加參戰兵力，但傷亡情況也日益惡化，許多遠赴俄國支援的北韓士兵因不熟悉作戰方式，慘成砲灰。

烏克蘭軍事情報局（DIU）則透露，由北韓士兵與俄軍混編的空降部隊和海軍陸戰隊，因遭到烏克蘭軍方攻擊而損失慘重，遲遲無法恢復戰力。

烏克蘭媒體指出，庫斯克開闊的地形讓北韓部隊成為烏克蘭無人機攻擊的目標，導致重大損失。烏克蘭總統澤倫斯基近日在社交媒體平台X透露，目前在庫斯克陣亡或受傷的北韓士兵已超過3000人。

此外，烏克蘭國防部情報總局（GUR）也批評北韓士兵在現代戰爭中的經驗嚴重不足，尤其對無人機技術不熟悉，直到現在，採用的戰術仍停留在第二次世界大戰時期的水準。儘管北韓部隊面臨大量傷亡，但依舊沒有改變他們傳統的作戰方式，並持續準備以步兵推進，發動攻擊。