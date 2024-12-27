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韓元急貶創15年新低！兌美元跌破「1480韓元」大關　彈劾政局引不安

▲▼韓元兌美元跌破1470韓元大關，創下2009年金融危機後的新低。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓元兌美元跌破1480韓元大關，創下2009年金融危機後的新低。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，最終遭到國會通過彈劾。至於代理總統職務的國務總理韓悳洙，則因暫緩任命憲法裁判所（憲法法庭）法官，而遭到在野黨發起彈劾案，預計今（27）日進行表決。面對政局動盪不安，韓元兌美元匯率首度跌破1480韓元關口，再刷2009年全球金融危機以來的最低紀錄。

根據《韓聯社》，受到美元強勢和南韓國內政局動盪影響，加上物價上漲、貿易出口表現不佳，南韓金融市場一片慘澹，韓元加速貶值。截至27日上午9時45分（台灣時間8時45分），在首爾外匯市場的韓元兌美元匯率為1475.5韓元，比起前一天收盤上漲10.7韓元。而在稍早，韓元兌美元匯率又跌破1480韓元。

韓元兌美元慘跌，是繼全球金融危機時的2009年3月16日（1488.0韓元）以來，時隔15年9個月的新低紀錄。

報導分析，韓元對美元加速貶值，顯示金融市場對於南韓國內政局動盪不穩的不安心理。

▲▼南韓國務總理韓悳洙，目前代理執行總統職權。（圖／路透）

▲南韓國務總理韓悳洙，目前代理執行總統職權。（圖／路透）

據悉，韓悳洙昨（26）日下午緊急發表談話，針對共同民主黨施壓以總統職權通過3位憲法裁判所法官任命一事，認為應該先經過朝野協商達成共識，且必須謹慎行使總統職權，因此婉拒任命在國會本會議通過任命同意案的3位法官。對此，共同民主黨緊急提出彈劾，預計將於27日在國會進行表決。

一旦韓悳洙彈劾案表決通過，則將由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代理總統職務。

執政黨國民力量院內代表兼代理黨魁權性東痛批，在野黨針對韓悳洙發起彈劾，根本是癱瘓民生經濟與外交，「彈劾案造成我國（南韓）在韓元匯率、物價、經濟信心指數、貿易出口等全都一片慘澹，包括外交皆受到嚴重打擊」。

權性東認為，共同民主黨之所以急於發起多項彈劾案，目的在於快速完成政黨輪替，消弭民主黨黨代表李在明面臨的司法風險，因為一旦李在明遭法庭判處有期徒刑，不僅失去國會議員一職，更無法登記參選總統大選。

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