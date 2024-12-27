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柯文哲「傅冬菊計畫」想併吞國民黨　林楚茵：還敢藍白合嗎

北檢起訴書中揭露柯文哲「傅冬菊計畫」，想延攬政二代以反向影響其父母。（本刊資料照）

▲北檢起訴書中揭露柯文哲「傅冬菊計畫」，想延攬政二代以反向影響其父母。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

北檢起訴民眾黨主席柯文哲並求刑28年6月，起訴書揭露柯大選失利後，為了厚植政治實力，竟以共軍名將之女名義，實施「傅冬菊（協助共軍解放北平城的名將傅作義女兒）」計畫，延攬政二代以反向影響其父母。對此，民進黨立委林楚茵質疑，柯文哲「傅冬菊計畫」想併吞國民黨，國民黨還敢繼續高唱藍白合嗎？

林楚茵今（26日）在臉書發文表示，細看柯文哲190頁起訴書新聞比甄嬛傳還精彩，她抓出兩大重點，首先，柯文哲真的覺得自己是皇帝，「臣議其君，死罪」，也難怪蔡壁如再怎麼努力都回不了民眾黨核心。

第二，柯文哲想併吞國民黨，起訴書揭柯文哲的「傅冬菊計畫」，促使國民黨政二代背叛支持他，國民黨還敢繼續跟民眾黨8席繼續高唱藍白合嗎？用共產黨的魔法打敗國民黨，真替國民黨捏一把冷汗。

北檢起訴書中揭露，柯文哲在總統大選失利後，開始實施「傅冬菊」計畫，要黨祕書長周榆修去延攬「政二代」以反向影響其父母，柯曾傳訊問周：「竹東鎮長的女兒是誰？有誰可以去接觸？我們當然要執行傅冬菊計畫，政二代、富二代，是我們的目標。」「啟動傅冬菊計畫，列出我們要接觸的政二代名單，再逐一處理。張嘉郡已見過，下一個找他弟弟，在台中市政府工作，透過誰去找」，企圖謀取政治、經濟資源相當明顯。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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