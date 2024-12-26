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外媒關注！　柯文哲遭求刑「重創民眾黨」：內部亟需改革

▲▼柯文哲起訴外媒報導。（圖／翻攝自外媒）

▲BBC報導柯文哲遭起訴。（圖／翻攝自BBC）

記者張方瑀／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，北檢26日依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利等罪，向法院求處總計28年6月，消息震驚全國，也引發外媒關注。路透社、BBC指出，收賄醜聞重創柯文哲與台灣民眾黨的支持度；日媒則提到，民眾黨內部亟需改革以維繫存續。

北檢26日正式對台灣民眾黨主席柯文哲等共11人，依貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴；其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月、併科罰金5000萬元、褫奪公權10年。

▲▼柯文哲起訴外媒報導。（圖／翻攝自外媒）

▲路透社報導柯文哲遭起訴。（圖／翻攝自路透社）

BBC、《路透社》報導指出，作為台灣政壇的「不確定因子」，柯文哲以提供兩大黨之外的第三種選擇而崛起，而這次起訴對柯文哲所代表的政治運動造成重大打擊。儘管外界普遍認為他可能在2028年再次參選．然而，這些醜聞已重創他與民眾黨的支持度，能否在下一屆大選前恢復元氣仍有待觀察。

▲▼柯文哲起訴外媒報導。（圖／翻攝自外媒）

▲▼日本共同社、朝日新聞報導柯文哲遭起訴。（圖／翻攝自日媒）

▲▼柯文哲起訴外媒報導。（圖／翻攝自外媒）

日媒《時事通信社》指出，身為台灣第2大在野黨黨魁的柯文哲，在擔任台北市長期間，以圖利商業設施容積獎勵為條件收取賄賂，今年8月遭到逮捕。

日本《共同社則報導》，這次的起訴對民眾黨構成重大打擊，黨內亟需進行改革以維繫存續。日本《朝日新聞》提到，民眾黨方面強烈反對指控，並稱這是民進黨對柯文哲的「政治迫害」。

南韓《韓聯社》報導提到，柯文哲2018年成功連任台北市長以後，為了打破既定的藍綠政治版圖，決定創設台灣民眾黨，並在今年1月立委選舉拿下8席，然而柯文哲9月便因涉嫌圖利某京華城容積獎率而遭到羈押。

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