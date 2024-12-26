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回到家人懷抱？游盈隆：如無意外「柯文哲今天傍晚重獲自由」

▲▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱 新任秘書長周台竹 謝立功。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆認為柯文哲今天傍晚將重獲自由。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、公益侵占、背信等罪，涉不法金流總計共9371萬餘元，遭北檢求刑28年6月。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文「台灣政治史上的一顆流星？」當中提到，檢方偵結後，案子將移交地院審理，接下來是至少3、4年的司法攻防，「如無意外，柯文哲今天傍晚將重獲自由，回到家人的懷抱。」

游盈隆表示，檢方以柯文哲前市長涉嫌收賄、圖利、公益侵占及背信等四大罪名，具體求刑共28年6個月。消息震撼全台。他提到，案子接下來將移交地院審理，可能要經歷至少3、4年的司法攻防，「如無意外，柯文哲今天傍晚將重獲自由，回到家人的懷抱。」

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游盈隆指出，柯文哲身為在野黨主席，又曾在總統大選中獲得369萬票風光落選，無疑是台灣重量級政治人物。但如今遭遇重大司法案件，對個人及所屬政黨自然是極大打擊，「柯文哲的政治生命結束了嗎？台灣民眾黨能屹立不搖嗎？都是時下台灣社會最關心的問題。」

游盈隆也說，北檢這次對柯文哲求處重刑，刑度超出一般人想像之重，「其中最重要的涉嫌收賄證據，因時、地、物都不明確的情況下，北檢只能說是基於合理的懷疑而加以起訴」，他認為這部分在地院論辯時將成攻防重點，很難說法院是否全盤接受檢方指控。

最後，游盈隆強調，除了涉嫌在京華城案收賄和圖利外，柯文哲的政治獻金疑雲對其個人形象和信譽之傷害，並不下於京華城案，「面對檢方所指侵占公益及背信等罪名，證據相對充足，恐怕在劫難逃。」

★★未經判決確定，應視為無罪★★

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