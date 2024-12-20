熱搜第1！「小紅書」突大規模封號　用戶嚇傻：年底缺業績嗎

▲小紅書以「分享日常筆記」聞名，深受年輕人喜愛。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸社群平台「小紅書」19日晚間10點多左右，突大規模封鎖帳號。相關話題「小紅書封號」一早衝上微博熱搜第一，多位用戶哀嚎，「一覺醒來，號被封了，還永久封號。」

▲「小紅書封號」衝上熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導，對此，小紅書官方客服回應，「會將情況記錄，並進行內部反饋，帳號處罰情況只和帳號違規程度有關，具體以收到的站內信通知為準。」

小紅書官方帳號「薯管家」曾發布黑灰產帳號治理階段進度公告，11月18日至 12月16日，小紅書共處置帳號1259709個，其中10萬粉以上帳號252個，1萬粉以上帳號4941個。

公告表示，黑灰產號時常發布二改影片，並重複上傳，藉此將粉絲數量養高後，高價售賣高粉帳號，再將內容改成違規廣告，以此進行變現。個人帳號如採取類似手段養號，也會從嚴處置。

▲多位小紅書用戶在微博上，表達不滿。（圖／翻攝自微博，上同）

針對此類帳號，小紅書平台將對違規內容採取刪除、屏蔽、限制傳播等處置措施，還將視違規情節對帳號採取擦除違規所得粉絲，限制或禁止被關注，關閉帳號營利權限，限制帳號內容傳播，禁言或封禁等處置措施。對於多帳號連動實施的違規行為，也將對相關帳號採取處置措施。

被封號的小紅書用戶對此表達不滿，「大家都在差不多的時間被封號，你們是年底缺業績嗎？無緣無故就被封了」、「一堆人被封號都沒收到違規信件，是什麼bug嗎？毫無預兆」、「小紅書年底趕KPI嗎？直接被封號，請問我做了什麼事？我是不會放棄申訴的」、「小紅書你還我號，封了我好幾個了」、「一看號被封了氣得暈過去」。

▲封號畫面。（圖／翻攝自微博）

還有不少人進行封號申訴，卻未能成功，「未說明處罰時間的，就是永久性，申訴都沒用」、「帳號被封申訴比登天還難，APP內找不到客服入口，電話打不通，所謂的客服都是機器人，根本解決不了問題，還得靠第三方解封助手試試，但也機會渺茫」。