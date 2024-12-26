最後通牒！尹錫悅遭到「第3度」傳喚出席調查　在野施壓緊急逮捕

▲南韓總統尹錫悅再度被公搜處傳喚調查。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，最終遭到國會表決彈劾。對此，由高位公職者犯罪搜查處（公搜處）等機關組成的「合作搜查本部」今（26）日第3度傳喚尹錫悅接受調查，期限定於29日上午10時，一旦尹錫悅仍未出席，恐將面臨在野施壓緊急逮捕。

根據《韓聯社》，由公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部聯合組成的「合作搜查本部」先前曾兩度傳喚尹錫悅於18日、25日前往位於京畿道果川市的公搜處辦公室接受調查，且多次寄送公文至總統辦公室、官邸通知，然而卻遭尹錫悅不讀不回，這讓公搜處非常懊惱，研擬是否第3度傳喚尹錫悅，或是直接聲請逮捕令狀。

公搜處原本考慮直接聲請逮捕令狀，不過為了不讓《憲法》、《刑事訴訟法》在正當法律程序上出現瑕疵，因此決定更加審慎判斷，在針對現任總統展開強制搜索之前，應盡一切手段之努力。

依照先前2次的慣例，公搜處再度向總統官邸和總統辦公室總務秘書官室、附屬室，採取「特快郵遞」服務寄送出席要求書，同時也一併送上電子公文，內文指出尹錫悅涉嫌主導內亂罪、濫用職權罪。

目前尹錫悅仍未向公搜處遞出辯護律師選任狀。據悉，先前律師石東炫（尹錫悅心腹）曾於24日透露，尹錫悅較為看重憲法裁判所（憲法法庭）的彈劾審判，因此短時間內將不會回應任何傳喚要求。

報導分析，一旦尹錫悅仍未於29日上午10時出席傳喚，則恐將面臨政壇施壓聲請逮捕或拘束令狀。