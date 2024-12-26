強闖國會議長官邸！南韓戒嚴部隊派「逮捕小組」　恐怖意圖曝光

▲南韓戒嚴部隊疑似4日凌晨，在國會議長官邸門口外徘徊。（圖／大韓民國國會事務處，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間緊急發布戒嚴，隨後派遣戒嚴軍部隊前往國會議事堂，試圖封鎖國會、逮捕朝野兩黨黨魁與主要政治人物，直到國會議長禹元植隔天凌晨表決通過解除戒嚴令的議案，才讓戒嚴令失效。不過，當晚有監視器拍到，疑似有部隊被派往國會議長官邸，試圖進行逮捕動作。

在軍方多名涉案關係人士指證歷歷下，如今戒嚴軍部隊「逮捕小組」被傳得繪聲繪影，逮捕名單包括執政黨國民力量時任黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大、祖國革新黨黨代表曹國等，戒嚴部隊計畫將上述人等押解至B1防空洞關押。

根據《韓聯社》，南韓國會事務處事務總長金敏基24日公開一段監視器所拍攝到的影像，內容顯示疑似為戒嚴軍部隊「逮捕小組」的軍人們，4日凌晨出現在國會議長官邸圍牆和正門口，包括11名穿著制服的軍人、2名穿著便服的男性。

南韓警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團今（26）日表示，目前正在釐清該段監視器影像真偽，包括掌握影像內軍人們的實際身分。

針對上述疑雲，目前代理南韓國防部長職務的金善鎬（原副部長）曾於24日出席國會法制司法委員會全體會議時澄清，「影像內的軍人，其實是首都防衛司令部的下轄兵力，為了強護官邸警界才決定投入兵力，他們並非來自戒嚴軍。」

另外，警方也多次傳喚國民力量前院內代表秋慶鎬接受調查。據傳戒嚴當天，秋慶鎬曾要求禹元植延後戒嚴解除表決，且還在黨內立刻召集非常議員總會，試圖阻止國會表決解除戒嚴案。