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為戒嚴合理化？前防長疑下令「原地射擊」北韓氣球　南韓軍方反駁

▲▼北韓空飄的垃圾氣球，飛越南韓總統辦公室所在的首爾市龍山區。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓空飄的垃圾氣球，飛越南韓總統辦公室所在的首爾市龍山區。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會，時任國防部長金龍顯從旁教唆，主導戒嚴發布的策劃行動。如今有消息指出，自從北韓（朝鮮）空飄垃圾氣球7月與10月兩度墜落在總統辦公室後，金龍顯便下令針對氣球實施「原地射擊」，誘導北韓發起軍事挑釁，以此合理化戒嚴的實施。對此，南韓聯合參謀本部立刻發表聲明反駁。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（26）日上午召開例行記者會，針對2則韓媒報導內容提出反駁，強調南韓軍方內部「從未」討論是否向北韓空飄垃圾氣球實施原地射擊，且軍方內部並無存在由私人結黨結派的「龍顯派」。

▲▼北韓24日上午空飄300多顆垃圾氣球，在南韓首爾、京畿道北部都有氣球墜落。（圖／達志影像）

▲北韓空飄300多顆垃圾氣球，在南韓首爾、京畿道北部都有氣球墜落。（圖／達志影像）

南韓聯合參謀本部表示，「針對有媒體主張，曾經有下轄部隊數度準備針對北韓空飄氣球實施原地射擊之內容，且距離實際射擊只差一步之遙，上述說法並不符合事實！軍方擁有能夠立即應對射擊敵方挑釁的火力態勢，在（北韓）空飄會務與垃圾氣球的狀況下，聯參和下轄部隊依照程序進行管控。」

南韓聯合參謀本部提到，韓媒《韓國日報》26日清晨在獨家報導中爆料，聯合參謀本部議長金明洙在經過幾番猶豫之後，才決定不針對北韓空飄氣球實施原地射擊，此一說法完全不正確，「（南韓）軍方從未討論，是否該針對北韓穢物與垃圾氣球進行實彈砲擊。」

▲▼南韓國防部長金龍顯請辭獲准。（圖／路透）

▲南韓前國防部長金龍顯。（圖／路透）

《韓國日報》也在報導透露，南韓陸軍地面作戰司令部內相關指揮人員存在著所謂追隨時任國防部長金龍顯的「龍顯派」，尤其聯合參謀本部作站本部長李承伍（音譯）是派系中心。對此，南韓聯合參謀本部強調，軍隊內部不容許存在私人組織。

韓媒《韓民族新聞》26日清晨，引述熟稔南韓情報機構的多名消息人士之說法，指出南韓國家情報院從今年10月底至11月初，在特戰司令部707特殊任務團（白馬部隊，協助執行反恐與斬首任務）的協助下，在仁川市甕津郡白翎島一帶透過操縱無人機，數度成功擊破來自北韓的垃圾氣球，此舉甚至受到尹錫悅大力稱讚。

▲▼北韓空飄的糞便氣球裝有各種垃圾，南韓有貨車遭砸重後起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓空飄糞便氣球裝有引爆裝置和垃圾，南韓有貨車遭砸重後起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，由於北韓並不承認南韓在西海（黃海）所主張的北方分界線（NLL），因此一旦南韓主動從白翎島操縱無人機，很有可能會刺激北韓，有引發北韓向南韓發動軍事挑釁反擊、南北韓軍事緊張和衝突全面升級之風險。

對此，南韓聯合參謀本部公報室長李成俊（音譯）同樣表示，《韓民族新聞》報導內並非事實，「北韓空飄氣球不太會飛到白翎島，我們何必在氣球不太會飄來的地方，進行軍事訓練呢？況且，707部隊並非操縱無人機進行作戰與訓練的部隊。」

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