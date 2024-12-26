南韓戒嚴「射殺計畫」曝光！將政客用船運往白翎島　引誘北韓攻擊

▲南韓海軍陸戰隊6月26日在延坪島、白翎島進行海上實彈射擊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍隊封鎖國會。在此之前，前情報司令官盧尚元（音譯）就曾在知名連鎖速食店，和部隊上校討論戒嚴執行計畫，要求至中選會取得伺服器。據傳，警方在盧的手冊內發現「白翎島作戰」，內容計畫將主要政治人物透過船隻載往白翎島，之後引誘北韓（朝鮮）發動挑釁、攻擊船隻。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨籍國會議員李盛潤24日召開記者會時透露，警方前往盧尚元位於京畿道安山市的住處兼算命鋪「童子菩薩」進行搜索時，找到一本由盧持有、約60至70頁手掌大小的筆記本，內容寫著「在NLL（北方分界線）誘導北韓攻擊」，還將政治人物、宗教人士、法官等列為逮捕對象。

李盛潤透露，自己也是被列進逮捕名單的其中一人，因此呼籲應立刻逮捕、拘押尹錫悅。

李盛潤引述某報導內容，聲稱盧尚元的筆記本內記載著「白翎島作戰」計畫，內容是透過船運將逮捕名單內的政治人物等遣送至位於西海（黃海）的白翎島，接著再引誘對於海上分界線敏感的北韓向船隻發動攻擊，假借北韓之手達成謀殺政敵的射殺計畫。

據悉，李盛潤是南韓司法研修院第23屆，而尹錫悅正是他的同屆同學。不過，當李盛潤擔任首爾中央地方檢察廳長時，曾經和當時擔任檢察總長的尹錫悅爆發爭執。

另外，盧尚元曾經於本月1日、3日（戒嚴當天）前往住家附近的知名連鎖速食店「Lotteria」，和現任情報司令官文相浩（音譯）、情報司令部上校金奉圭（音譯）與鄭成旭（音譯），以及陸軍第2機甲旅團長具三會、國防部革新企劃官方正煥（音譯）等討論戒嚴執行計畫。

其中，具三會疑似在戒嚴發布後動員戰車部隊，而方正煥則是負責闖入中選會部隊的副團長。目前具三會與方正煥已經遭到南韓國防部停職。