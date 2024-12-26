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快訊／南韓在野黨：將向國會提彈劾「代理總統」韓悳洙　明日表決

▲▼南韓國務總理韓悳洙，目前代理執行總統職權。（圖／路透）

▲南韓國務總理韓悳洙，目前代理執行總統職權。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，最終遭到國會通過表決彈劾，由國務總理韓悳洙代理總統職務，至於彈劾案則送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。不過，由於目前憲法裁判所法官只有6人，還有3人須經總統批准任命，因此在野黨威脅韓悳洙應代為批准，否則將發起彈劾。對此，韓悳洙表示，應交由朝野協商。

根據《韓聯社》最新消息，韓悳洙今（26）日下午緊急發表談話，表示他雖然目前代理執行總統職務，但應該要在符合憲法精神下，「儘量克制」執行總統職權，至於憲法裁判所3名缺額法官的任命權限，則予以保留。

韓悳洙強調，憲法裁判所3名缺額法官的任命，應先經過朝野協商、達成共識，一旦朝野最終達成共識，他才會批准法官認任命。

對此，南韓「最大在野黨」共同民主黨稍早表示，26日下午將在本會議正式發議彈劾韓悳洙案，在進行相關報告後，預計最快明（27）日在國會進行表決。

據悉，南韓執政黨國民力量代理黨代表兼院內代表權性東26日召開議員總會後，表示黨內將不會出席3名法官在國會本會議的任命同意案表決，強調代理總統職務的國務總理韓悳洙並無憲法裁判所法官的任命權限。

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