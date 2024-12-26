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看完北檢起訴書憤怒又感慨　黃國昌：EXCEL是柯文哲製作證據在哪？

▲▼民眾黨團 召開 恐怖衛福部 二度霸凌 幫兇現形 記者會 黃國昌 陳昭姿 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月；但外界最關注的1500萬元，北檢稱2022年10月19日至11月1日某時地親自收受賄款。立院民眾黨團總召黃國昌痛批，北檢只敢寫不明時間與地點，但EXCEL檔案製作人是誰？1500就是1500萬證據在哪？倘若2022年11月1日收錢，起訴書就應寫明，但卻完全找不到當天收錢的可能性。

黃國昌26日中午接受黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪，黃國昌表示，今早看了北檢記者會後，非常憤怒與感慨，自己之所以憤怒，是因為北檢關押柯文哲整整4個月，4個月期間鋪天蓋地要追殺柯文哲，透過跟特定媒體的合作，極盡抹黑柯文哲，結果過去4個月在媒體上披露柯文哲收錢內容跟收錢方式，在北檢起訴書中一個字都不敢提。

黃國昌提及，北檢指控柯文哲收1500萬，但1500萬在哪裡收、什麼時候收、透過什麼方式收、錢到哪裡去，一個字都沒有寫，「也就是關於柯文哲收受1500萬的事情毫無證據。」這是讓他第一個憤怒的理由。

黃國昌指出，「第二個憤怒理由是，證實過去4個月從《鏡週刊》到《三立》等媒體、名嘴、特定政治人物所講的，都是放屁！」例如國民黨台北市議員鍾小平說柯文哲拿3至4億元，「鍾小平要不要出來道歉？3至4億錢在哪裡？」

黃國昌說，第二，有人說柯文哲收1500顆比特幣，「要不要出來道歉？錢在哪？」還有人稱從一開始的柯妻陳佩琪700萬、170萬、冷錢包等，台北地檢署偏頗起訴中也不敢寫，「為什麼不敢寫？（因為）全部都是在造謠！」且針對最關鍵的1500萬，媒體、政治人物說在市長室、京華城動土典禮、新加坡交付，但北檢起訴書不敢寫，因為沒有任何證據。

「北檢唯一敢寫的事情是，從10月幾日到11月1日在不明的時間跟地點，由柯文哲親自收受沈慶京親自交付1500萬賄款。」黃國昌批評，一個人要搬1500萬要搬成什麼樣，在哪拿不知道、什麼時候拿也不知道，錢去哪更不知道，「所以柯文哲是跟沈慶京見面拿1500萬現金，丟到金爐把1500萬燒掉嗎？」

另外，黃國昌表示，北檢唯一說的是在EXCEL工作簿紀錄「2022／11／1，姓名小沈，1500，經理人沈慶京」，但是請教台北地檢署，法律人依法論法，「這個EXCEL檔案是柯文哲製作的證據在哪？柯文哲可能在硬碟當中有各式各樣檔案，第一，這檔案製作人是誰？第二，你說1500就是1500萬的證據在哪裡？」

黃國昌強調，第三，上面寫「11／1」，北檢這4個月應該把柯文哲在11月1日行程查很徹底，但卻發現「根本沒任何證據在11月1日收錢」，所以如果北檢把EXCEL上面記載內容當聖經，起訴書就應該寫「11月1日收錢」，但卻完全找不到柯文哲11月1日行程中收錢的可能性。

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