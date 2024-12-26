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應曉薇遭求處13年重刑！男友王尊侃幫喊冤　捐款與京華城毫無關聯

▲▼應曉薇、彭振聲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署偵辦京華城，其中台北市議員應曉薇(左)涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元，求處13年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台北地檢署偵辦京華城，其中台北市議員應曉薇涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元，檢察官認為應曉薇身為民意代表卻為一己之私收受賄賂，且臨訟之際還企圖潛逃出境，惡性重大，被依違背職務之行為收受賄賂罪起訴，求處13年徒刑。對此，應曉薇的男友王尊侃則發表聲明表示，應曉薇轉交沈慶京主席捐款票據，與京華城容積案完全沒絲毫關係，且當時外界說應曉薇在桃園機場闖關失敗，但實際上是從台北直接一路南下台中機場，過程中從來沒有去過桃園機場。

王尊侃聲明全文如下：

主旨：應曉薇身正不怕影子斜

在本人依法保持緘默接受四個月偵查期間，有關媒體、名嘴完全無視無罪推定原則，長期的編造指控京華城案相關人士，我還是對於我所了解的，有些話要向外界說明：


1：應曉薇於今年八月二十七日因為想幫九十多歲老母親赴港買藥，在不知道自己已被境管的情況下，從台北直接一路南下台中機場，過程中從來沒有去過桃園機場，否則不是在桃園機場就該被留置了，請問她又怎麼能再去台中機場呢？應曉薇選擇由台中機場出入境，原因單純是她想念爸爸，趕著九月三日早上前（到港四天時間）回到她彰化老家，又無法預計赴港採買花費時間，打算回程後就近返回。應曉薇是彰化人，每年九月三日彰化八卦山忠靈塔秋祭大典是應曉薇家族全員上山祭拜父親以及擔任大典陪祭官的重要行程，像應曉薇一樣每年這天參與大典的彰化地方官員、鄉親都可以為應曉薇證明，她今年也因為此案缺席了。捕風捉影編故事抹黑應曉薇研究室顧問吳順民大哥，吳大哥自公務生涯退休後，即至應曉薇研究室擔任無薪顧問貢獻所長，協助研究室各類陳情案件、問政服務，其奉公守法在應曉薇研究室經過三年公務員旋轉門條款迴避利益後，因其熱心、專業才被多家企業延攬（包括威京集團）聘任顧問，又是瞎扯他是沈慶京主席派到應曉薇研究室的人、又是直接控訴他領錢給應曉薇存入本人帳戶，媒體、名嘴四個月來各種包括對應曉薇莫須有的霸凌栽贓，鋪天蓋地得帶風向洗腦民眾。他和本人以及協會工作團隊剛在今年八月十八日（事發前九天）共同參與應曉薇策劃完成的公益活動，全額資助低收家庭品學兼優的國高中生「百人學子沖繩、石垣島郵輪圓夢之旅」（包含隨行照護志工、同學旅費、護照、簽證以及提供每位同學助學金可以登島消費），隔天他又再赴日本進行其原定計劃的家族旅遊，回國當天即被扣押，直到兩個月後終獲交保，無論他或者應曉薇都沒有任何企圖逃亡的事實和理由。

2：應曉薇居間轉交沈慶京主席捐款票據是在2021年疫情最嚴峻的期間，及時雨的捐款協助了防疫與救災，無論是當時受難的萬華商家、居民、北市聯醫的醫護人員，都親身感受到應曉薇和協會在期間的付出奉獻，當年以為協會喜獲甘霖更可以全力支持的應曉薇，不會想到今天卻因此讓她身陷囹圄，本人至感痛心懊悔與不捨，整件原本美事一樁的捐款，與京華城容積案完全沒絲毫關聯。而沈主席慶京先生旗下企業捐款的單位都是本人擔任理事長的幾個協會，應曉薇只是居間轉交已經載明各受贈單位抬頭的幾張支票，每一個協會接受受贈後也依照規定開立收據給捐贈公司並且向國稅局確實申報，所有程序合法合規公開透明。

▲▼京華城案，台北市議員應曉薇辦公室執行長王尊侃。（圖／記者劉昌松攝）

▲京華城案，台北市議員應曉薇辦公室執行長王尊侃。（圖／記者劉昌松攝）

3：本人十四年來始終支持贊助應曉薇行善公益和熱愛的綜合格鬥運動，不能因為本人和應曉薇的交友關係就以此指證應曉薇能實際掌控每一個協會，這完全是扭曲事實、顛倒角色、欲加之罪 何患無辭。所有協會的資金來源大部分是本人自掏腰包，自本人接任理事長所支出的幾千萬元贊助就如同沈慶京主席的捐贈一樣，其中的每一分錢都用在所有應曉薇幫助過的攤販商家和公益救助以及推廣的綜合格鬥運動。

4：應曉薇十四年的議員生涯接受請託陳情從來只論公平正義、是非對錯，京華城案中當時陳情人都出示監察院行文糾正台北市政府了，應曉薇身為議員挺身協助合法爭取企業權益自是理所當然，何況應曉薇與沈慶京主席近三十年從屬關係亦師亦友的情誼，主席疼愛支持應曉薇無論選舉或是平常就不時提供所有需求援助，尤其為民請命本是議員天職，沈主席據理陳情議員何須行賄應曉薇？更不需透過與柯文哲私下沒有任何互動、金錢連結的應曉薇進行行賄。

▲▼國民黨台北市議員應曉薇遭搜索約談。（圖／記者黃國霖攝）

▲應曉薇。（圖／記者黃國霖攝）

5：今年應曉薇才又協助了台北市最大海砂屋重建的中正區新隆社區，終於在這麼多年延宕受阻後也是在她的積極努力、四處奔走，同樣求助市長、副市長下可以走到今天看見曙光得以申請都更程序。這麼善良、認真的議員卻在收押禁見期間被外界摧毀傷害殆盡，對於媒體、名嘴企圖影響視聽的手段，以達成潑髒水、抹黑、造謠相關人士，尤其其中搶著曝光的民意代表，有誰敢公開表示自己可以接受這種檢廉人員所謂「假捐款 真行賄」的押人取供再羅織罪名的辦案方式？哪一位民意代表申報捐款明細中沒有曾經服務、協助過的企業？本人相信應曉薇一定會在接下來移送法院後為自己洗刷清白。

6：本人再次重申應曉薇強調自己在此案「身正不怕影子斜」的自信和從政理念「堅持做對的事」的態度，感謝長期以來愛護支持應曉薇的朋友們，雖然她這次因為京華城案遭受牽連，但是本人向大家保證不會讓所有關心疼惜應曉薇的朋友們失望，一如應曉薇十四年議員生涯的堅持，路遙知馬力 、日久見人心！

最後本人也在此特別感謝幾位台北市議會民進黨籍議員，在這樣政治氛圍下尚且願意持平表示，以應曉薇一介議員絕對沒有能力能夠左右京華城容積案，令人動容的仗義直言，再次由衷感謝！

本人 王尊侃

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