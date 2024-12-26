私會沈慶京至少17次！柯文哲收賄1710萬「一句話露餡」

▲檢察官認定柯文哲習慣是收到錢才會記帳。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案，發現柯文哲與威京集團主席沈慶京見面至少16次，地點除了毫不避諱地選在市長室、威京辦公室，還有3次到陶朱隱園，在京華城容積獎勵過關後，沈慶京叫秘書去提款1600萬元，11月1日交付1500萬元現金給柯文哲，柯除了記在帳簿上，還特地在競選總統募款時告訴黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他。」

北檢偵辦柯文哲收賄案，最讓外界好奇的是不法金流，北檢專案小組根據柯文哲隨身碟USB帳冊，發現裡面有個資料夾「朕.DOC」，收藏柯文哲與幕僚間的對話紀錄，另外在在「工作簿.xlsx」中，則有一個由「wen」也就是柯文哲本人製作的EXECEL檔，列滿十多個捐款大戶、金額與介紹人。

檢察官查出，柯文哲在2018年爭取連任台北市長時，聽了會計師友人范有偉建議破除反商形象，爭取外界金援，柯文哲因此在同年11月12日親自與沈慶京在市長室碰面，並在12月19日雙城論壇時，安排沈慶京等人坐在主桌。

之後，柯文哲在2019年7月起，又見了沈慶京16次，其中3次在陶朱隱園見面，即使大選落敗，卸下市長身分，柯文哲都毫不避諱與沈慶京密集聯繫，並約定放水京華城容積獎勵當對價，沈慶京除了透過前市府兵役局長朱亞虎，用人頭捐款210萬元到政治獻金專戶外，在柯文哲參加2022年京華城動土典禮後，沈慶京指派祕書吳彩仙到永豐銀行提領1600萬元現金，交付其中1500萬元給柯文哲。

2023年11月3日，柯文哲競選團隊討論募款事宜時，柯文哲傳LINE給競選總幹事黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，檢察官認為，這等於是柯文哲承認已經收到沈慶京的賄款。

為了鞏固相關事證，檢察官查出柯文哲除了曾到台北市醒吾大樓拜會「悟覺妙天禪師」，妙天當場將裝有1000萬元的皮箱交給柯文哲，這箱現金後來被蘇進強借名存入新故鄉協會做為協會日常開銷之用。而專案小組根據「工作簿.xlsx」檔案內記載的金主陳盈助等人作證，也證實柯文哲收到帳後，才會記載在檔案內，因此相信柯文哲前後收下1710萬元，其中1500萬元疑由現已逃亡的「橘子」許芷瑜保管中。