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柯文哲案4大重點！沈伯洋：很明顯還有金流沒被放進來

▲▼檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲被求刑28年半。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月。對此，民進黨立委沈伯洋分析4大重點，其中提到「很明顯還有金流沒被放進來，畢竟還有其他案，但金流可能是共通的。」引發網友熱議，「1500萬金流就是USB的1500引述，未提及雙方筆錄有無承認，靜待雙方說法！」

沈伯洋在Threads分析4大重點，第一可細分兩部分，「檢方認定柯文哲是A是違背職務、B拿得錢是賄賂」，A部分，是否違背職務，檢察官的說法是「沒有法律依據做出與之前訴願駁回不同的認定」，這一點可能是日後爭執重點，「明知反而不是重點」。

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B部分，柯文哲就算拿到錢，也可以辯稱是政治獻金，但因為後來被查到「給1500萬」，沈伯洋認為這一點是大突破，「這一點柯要爭執，可能不容易，只能爭執對價關係（爭執說，我給錢，不是為了京華城）」。沈伯洋也說明，要爭執這一點也不容易，因為後來陸續透過議員施壓這件事，可說是證據充足。

第二關於侵占部分，沈伯洋指出，侵占的手法檢方認定是「肖像權授權」這個方式，雖然這件事很扯，但立論基準點不是很穩定，只是，後來柯文哲又被證明直接QR Code進木可帳戶，他看這一點大概也是被突破了。

第三點，沈伯洋說，「很明顯還有金流沒被放進來，畢竟還有其他案，但金流可能是共通的」。

最後第四，沈伯洋直呼，他從柯案爆發到現在都沒有寫過分析文章，「一來應該讓證據說話，二來立法院有很多要務，用民粹的方式對官員吼叫、跑到北檢討論偵察不公開，都不是討論、解決問題的方式」，文末沈伯洋則補槍一句，「從起訴書看來，看來大家對於怎麼破壞硬碟和USB十分不熟悉」。

底下網友回應，「我記得民進黨貪這麼多也沒被求刑那麼多年，真會判」、「1500萬金流就是USB的1500引述，未提及雙方筆錄有無承認，靜待雙方說法」、「怎麼破壞這件事就不要隨便說出去」、「最後一句是重點」、「看到小草們崩潰，心中就是爽」。

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