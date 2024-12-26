更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

▲花蓮振興劵使用延續至明年2月28日為止，至優惠店家消費還可抽好禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

十二月是感恩的月份，花蓮縣政府推出多元振興優惠活動，並延續優惠措施至明年。為推動震後復甦，縣府推出永續遊花蓮獎勵方案，也積極拓展國際客源，提供觀光產業助力；更以提升縣民福祉為核心，發放每人3,000元的花蓮振興券；在市場、夜市，更有市集加倍券注入強心劑，為花蓮復甦盡心盡力。

今年振興重頭戲「花蓮振興券」，自10月12日開跑以來，受到縣民熱烈支持，成為促進消費與店家營運的重要推力。為延長經濟加乘效果、促進多次流通，振興券的使用期限一開始發放就已經主動延長到明年2月28日囉！讓縣民擁有更多時間享受振興券所帶來的多元優惠與好康。

另外，自11月起，縣府啟動加碼優惠雙週抽獎活動，至今已有近千名幸運得主共享振興帶來的優惠，加碼優惠雙週抽將延續至明年3月，更於農曆新年期間加碼抽出iPhone 16超值大獎，讓振興好康加碼不間斷！加碼優惠店家已招募超過600間店，使用振興券消費想加碼誘人優惠，包含百貨零售業的打折價、飯店旅宿業的升級方案、小吃烘培業的加碼送…，各種優惠等鄉親拿。

縣長徐榛蔚表示，縣府推動的各式振興優惠活動，不僅是對鄉親的回饋，更是花蓮在震後復甦之路上的重要一步，從振興經濟、重建觀光到提升縣民福祉，縣府全方位推動地方發展。接下來即將迎接新春，不論是選購年節伴手禮、體驗地方美食，還是探索花蓮獨特風景與文化，振興券都能增添更多精彩，鼓勵縣民積極使用振興券，一起為家鄉的經濟振興貢獻心力!

此外，縣府也結合文創園區、商圈及市集，持續深化振興效益，除了原有的加碼優惠店家活動外，在花蓮多個場域也紛紛推出豐富多元的振興券活動，凡使用振興券消費即可參加，包括抽獎、消費抵用券、免費好禮兌換等，為縣民帶來超值優惠，詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網(https://www.3000-hualien.com/)」查詢。