　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

▲▼花蓮振興劵使用延續至明年2月28日為止，至優惠店家消費還可抽好禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮振興劵使用延續至明年2月28日為止，至優惠店家消費還可抽好禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

十二月是感恩的月份，花蓮縣政府推出多元振興優惠活動，並延續優惠措施至明年。為推動震後復甦，縣府推出永續遊花蓮獎勵方案，也積極拓展國際客源，提供觀光產業助力；更以提升縣民福祉為核心，發放每人3,000元的花蓮振興券；在市場、夜市，更有市集加倍券注入強心劑，為花蓮復甦盡心盡力。

今年振興重頭戲「花蓮振興券」，自10月12日開跑以來，受到縣民熱烈支持，成為促進消費與店家營運的重要推力。為延長經濟加乘效果、促進多次流通，振興券的使用期限一開始發放就已經主動延長到明年2月28日囉！讓縣民擁有更多時間享受振興券所帶來的多元優惠與好康。

另外，自11月起，縣府啟動加碼優惠雙週抽獎活動，至今已有近千名幸運得主共享振興帶來的優惠，加碼優惠雙週抽將延續至明年3月，更於農曆新年期間加碼抽出iPhone 16超值大獎，讓振興好康加碼不間斷！加碼優惠店家已招募超過600間店，使用振興券消費想加碼誘人優惠，包含百貨零售業的打折價、飯店旅宿業的升級方案、小吃烘培業的加碼送…，各種優惠等鄉親拿。

▲▼花蓮振興劵使用延續至明年2月28日為止，至優惠店家消費還可抽好禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府推動的各式振興優惠活動，不僅是對鄉親的回饋，更是花蓮在震後復甦之路上的重要一步，從振興經濟、重建觀光到提升縣民福祉，縣府全方位推動地方發展。接下來即將迎接新春，不論是選購年節伴手禮、體驗地方美食，還是探索花蓮獨特風景與文化，振興券都能增添更多精彩，鼓勵縣民積極使用振興券，一起為家鄉的經濟振興貢獻心力!

此外，縣府也結合文創園區、商圈及市集，持續深化振興效益，除了原有的加碼優惠店家活動外，在花蓮多個場域也紛紛推出豐富多元的振興券活動，凡使用振興券消費即可參加，包括抽獎、消費抵用券、免費好禮兌換等，為縣民帶來超值優惠，詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網(https://www.3000-hualien.com/)」查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航
快訊／小草插黃旗包圍北檢喊「放人」
柯文哲還有「3大案」未釐清！　商仲估：市價規模超過400億
斥北檢政治辦案　黃國昌：營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍
柯文哲「剷除異己」為沈慶京開綠燈　小科長慘遭丟筆拔官
快訊／審理柯文哲法官出爐！
痛批北檢4個月找不到金流　林富男：柯文哲不是愛錢的人！
細節曝！沈慶京走出柯辦　「手拿柯文哲最愛花生米」
獨／柯文哲「傅冬菊計畫」曝光
LIVE／柯文哲遭求刑28年6月　民眾黨緊急開國際記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

虐童零容忍齊心護幼童　台南教育局邀私幼園長簽署承諾守護幼兒

安平天后宮元旦「老洋行•新財路」　春節「蛇韵藏鋒」賞茶揮毫活動

幸福企業「東陽實業」　捐贈南消多功能六軸無人機

自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　1趟進帳破百萬

聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

台南400勞政精彩　勞工局年終施政成果亮眼

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

邊伯賢苦練中文 嗨唱〈我姓石〉XD

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

虐童零容忍齊心護幼童　台南教育局邀私幼園長簽署承諾守護幼兒

安平天后宮元旦「老洋行•新財路」　春節「蛇韵藏鋒」賞茶揮毫活動

幸福企業「東陽實業」　捐贈南消多功能六軸無人機

自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　1趟進帳破百萬

聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

台南400勞政精彩　勞工局年終施政成果亮眼

講「耶」誕和「聖」誕有差！美女主播親解釋　網：都忘了也是1節日

最美啦啦隊員去星巴克「被廁所一幕嚇到」！過程超傻眼：怎這麼沒水準

台灣本田發布「Civic」召修！燃油泵瑕疵、受影響為23年車型

減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望

台北101跨年光雕新畫面曝光！　國泰金「大樹」整棵印上建物

《魷魚遊戲2》再1小時「全7集上線」！　血腥木馬…導演親埋5大看點

聖水洞「5間寶藏店」逛街地圖！隱身首爾走進生活美學的靜謐角落

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

土耳其7.8強震「知名飯店倒塌」72死　飯店老闆遭判刑逾18年

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

台南前議員林阳乙病逝　享壽65歲

國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

洛碁集團與樺銳綠電簽署MOU　10年採購3億度綠電

彩虹花海點亮板橋街頭　新北迎接2025喜氣洋洋

「可能是零」是謊言！ 蘇清泉：不會治國就讓專業的來

推動善循環！日寶建設5+5年頒獎學金鼓勵后里學子

台中女迷途呆坐超商30小時　警帶回派出所助返家

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

新北茶農蔡旭志獲全國模範農民　

台南巿社會局聖誕節探訪安置兒少傳遞溫暖與關懷

更多熱門

相關新聞

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

明明沒有做什麼特別累人的事，卻總覺得心裡很疲憊？如果你有這種感覺，那真的要留意了！也許你在無意間累積了許多壓力，而且它們正在悄悄侵蝕你的身心平衡。想知道壓力是來自哪裡嗎？不妨玩看看日本網站《TRILL》的心理測驗，找出你真正的「心累原因」！

人氣王助力！投票再抽百項好禮

人氣王助力！投票再抽百項好禮

高校街舞嘉年華個人組票選開跑

高校街舞嘉年華個人組票選開跑

12強奪冠！Global Mall屏東市4倍送

12強奪冠！Global Mall屏東市4倍送

投票抽Switch！百項好禮等你抽

投票抽Switch！百項好禮等你抽

關鍵字：

時間好康花蓮振興券延續

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面