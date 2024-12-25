　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

▲▼心理測驗,疲累,心情,人際關係,時間,焦慮。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有時候並沒有特別做什麼勞累的事，卻還是感受到心累，這是許多人都有過的經驗。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

明明沒有做什麼特別累人的事，卻總覺得心裡很疲憊？如果你有這種感覺，那真的要留意了！也許你在無意間累積了許多壓力，而且它們正在悄悄侵蝕你的身心平衡。想知道壓力是來自哪裡嗎？不妨玩看看日本網站《TRILL》的心理測驗，找出你真正的「心累原因」！

Q：請憑直覺回答以下圖形看起來像什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,疲累,心情,人際關係,時間,焦慮。（圖／翻攝自網站）

1、懷錶
2、防身警報器
3、綁馬尾的人
4、項鍊

選好了嗎？往下滑看解答！

選好了嗎？往下滑看解答！

選好了嗎？往下滑看解答！

1、懷錶：因為「時間壓力」心累

覺得像懷錶的人，心累的原因可能是每天都被時間追著跑！你每天要做的事情一大堆，忙到沒時間喘口氣，就算好不容易有點空檔，腦袋還是惦記著那沒完成的待辦清單，根本放鬆不了。你可能是那種很認真、凡事都要做到好的類型，習慣把每天的行程排得滿滿的，甚至覺得如果偷懶一下，後面的壓力會更大。工作上也是如此，總是扛著一堆任務，做不完的感覺讓你壓力山大，整個人繃緊緊的，想放鬆都難。

建議：試著減少每天的「必做清單」，給自己留一點喘息空間，別讓自己成了永遠停不下來的陀螺！

2、防身警報器：因為「對未來的焦慮」心累

選擇防身警報器的人，可能對未來充滿不確定感，甚至有點焦慮。你可能經常思考人生的各種可能性，像是金錢、健康、孩子等，但這種持續的擔心正在耗盡你的能量。你應該是那種思慮很細膩的人，會習慣把未來可能發生的各種情況想個清楚，但問題是，這些事大部分都還沒發生！過度擔心反而讓自己過得很累，難以輕鬆享受當下。

建議：試著聚焦在現在可以做的事，告訴自己「事情總會有解法」，別讓焦慮綁架了你的心情，好好享受眼前的生活吧！

3、綁馬尾的人：因為「太在意形象」心累

覺得像綁馬尾的人，可能因為太想讓自己看起來完美，而心累到爆炸！你可能在外面總是努力演出一個「最棒的自己」，但其實這樣的表演讓你回家後只想癱在沙發上，感覺全身力氣都被掏空了。你可能很在意別人對你的看法，害怕被討厭，於是拼命展現自己的優點，卻不小心忘記了最自然的模樣；甚至有時候被不公平對待，你也選擇忍耐，結果累積的壓力就越來越大。

建議：試著接受「最真實的自己」，不要給自己那麼多包袱。你不需要一直表現完美，偶爾放鬆一下，讓自己舒服自在才是重點！

4、項鍊：因為「人際壓力」心累

覺得像項鍊的人，可能在某些人際關係中，表面看起來一切和諧，但實際上這份和平可能是你努力忍耐換來的，你總是為了避免衝突，委屈自己去配合對方，但其實心裡已經累到不行。你可能是那種很在意團體氛圍的人，覺得為了和諧，自己多退讓一點也沒關係，但如果遇到頻率不對的人，你可能會耗盡所有耐心，甚至懷疑這段關係的價值。

建議：試著和對方溝通，把你的想法說出來。如果對方完全不改，或許就該考慮減少接觸，畢竟真正健康的關係，應該是雙方都感到舒服自在的！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
強烈冷氣團殺到　最寒時間曝
哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人
年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」
快訊／17歲女輕生案　北市勞動局「開罰麥當勞100萬」
羽田撞機5死！日航客機「379人全員脫困」重要因素曝光
併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

長安隊長王元甫先挨轟後守勝　個人獎名單出爐勇奪大會MVP

副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光

台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

北市長安延長賽險勝桃園新明　勇奪城市盃隊史第二冠

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

未來2年近半船舶需要改善碳強度　台船修船廠將迎接改裝業務

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

北屯巨蛋好宅動土！　台中社宅將破萬戶

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

生活熱門新聞

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

為何「麥當勞不調查性侵？」律師逆風曝1原因

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

女友上大學仍與父親「共浴」！他喊噁：刷新我三觀

「耶誕老人」武嶺舉牌打廣告　網笑翻

女網紅爆「4女共侍富商」　暈船想扶正

美魔女平安夜洩辣照　「白蕾絲透視內衣」幾近全裸

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

更多熱門

相關新聞

先看到兔子還是烏龜？

先看到兔子還是烏龜？

過於理性有時候讓人覺得不夠人情味，太感性則又好像讓人覺得感情用事，適度平衡很重要，但你知道自己哪一個部分更多嗎？以下這個心理測驗不妨試試看。

測試你是一個好鬥的人嗎？

測試你是一個好鬥的人嗎？

說服他人其實也是在說服自己

說服他人其實也是在說服自己

心儀女常不讀不回！暈船哥「找GPT訴苦」變心了

心儀女常不讀不回！暈船哥「找GPT訴苦」變心了

擁有這3點才是成年人追求的友誼

擁有這3點才是成年人追求的友誼

關鍵字：

心理測驗疲累心情人際關係時間焦慮

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面