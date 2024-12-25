你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

▲有時候並沒有特別做什麼勞累的事，卻還是感受到心累，這是許多人都有過的經驗。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張芳瑜／綜合報導

明明沒有做什麼特別累人的事，卻總覺得心裡很疲憊？如果你有這種感覺，那真的要留意了！也許你在無意間累積了許多壓力，而且它們正在悄悄侵蝕你的身心平衡。想知道壓力是來自哪裡嗎？不妨玩看看日本網站《TRILL》的心理測驗，找出你真正的「心累原因」！

Q：請憑直覺回答以下圖形看起來像什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、懷錶

2、防身警報器

3、綁馬尾的人

4、項鍊

選好了嗎？往下滑看解答！

選好了嗎？往下滑看解答！

選好了嗎？往下滑看解答！

1、懷錶：因為「時間壓力」心累

覺得像懷錶的人，心累的原因可能是每天都被時間追著跑！你每天要做的事情一大堆，忙到沒時間喘口氣，就算好不容易有點空檔，腦袋還是惦記著那沒完成的待辦清單，根本放鬆不了。你可能是那種很認真、凡事都要做到好的類型，習慣把每天的行程排得滿滿的，甚至覺得如果偷懶一下，後面的壓力會更大。工作上也是如此，總是扛著一堆任務，做不完的感覺讓你壓力山大，整個人繃緊緊的，想放鬆都難。

建議：試著減少每天的「必做清單」，給自己留一點喘息空間，別讓自己成了永遠停不下來的陀螺！

2、防身警報器：因為「對未來的焦慮」心累

選擇防身警報器的人，可能對未來充滿不確定感，甚至有點焦慮。你可能經常思考人生的各種可能性，像是金錢、健康、孩子等，但這種持續的擔心正在耗盡你的能量。你應該是那種思慮很細膩的人，會習慣把未來可能發生的各種情況想個清楚，但問題是，這些事大部分都還沒發生！過度擔心反而讓自己過得很累，難以輕鬆享受當下。

建議：試著聚焦在現在可以做的事，告訴自己「事情總會有解法」，別讓焦慮綁架了你的心情，好好享受眼前的生活吧！

3、綁馬尾的人：因為「太在意形象」心累

覺得像綁馬尾的人，可能因為太想讓自己看起來完美，而心累到爆炸！你可能在外面總是努力演出一個「最棒的自己」，但其實這樣的表演讓你回家後只想癱在沙發上，感覺全身力氣都被掏空了。你可能很在意別人對你的看法，害怕被討厭，於是拼命展現自己的優點，卻不小心忘記了最自然的模樣；甚至有時候被不公平對待，你也選擇忍耐，結果累積的壓力就越來越大。

建議：試著接受「最真實的自己」，不要給自己那麼多包袱。你不需要一直表現完美，偶爾放鬆一下，讓自己舒服自在才是重點！

4、項鍊：因為「人際壓力」心累

覺得像項鍊的人，可能在某些人際關係中，表面看起來一切和諧，但實際上這份和平可能是你努力忍耐換來的，你總是為了避免衝突，委屈自己去配合對方，但其實心裡已經累到不行。你可能是那種很在意團體氛圍的人，覺得為了和諧，自己多退讓一點也沒關係，但如果遇到頻率不對的人，你可能會耗盡所有耐心，甚至懷疑這段關係的價值。

建議：試著和對方溝通，把你的想法說出來。如果對方完全不改，或許就該考慮減少接觸，畢竟真正健康的關係，應該是雙方都感到舒服自在的！