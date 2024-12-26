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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲遭求刑28年半　洪健益：繼續討論一個月小草會崩掉

▲市議員洪健益質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲的世紀大案今（26日）偵結起訴，北檢指柯涉京華城案、政治獻金案，依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，台北市議員洪健益說，民眾黨在今天柯文哲被起訴後，支持度會持續下降，「名嘴繼續討論1個月，這些主動支持的小草會崩掉」，當政治追殺的騙局被戳破後，未來事實全部攤在陽光下，小草會傷心絕望的離開。

洪健益說，如果今天起訴書內容真的小草們都有看到，甚至媒體上名嘴繼續討論下去1個月，最後這些主動支持的小草會崩掉。畢竟之前民眾黨內部的投票只有10%多，這代表有很多人頭黨員，非自主黨員在投票，柯文哲的民眾黨在今天起訴完後，支持度會更往下降，「討論時間一長，泡沫可能是最後結果，只是時間點，會是在每年補助1.5億之前還是之後？」

另外，民眾黨規定，若影響黨譽可開除黨籍，現在又說要視情節輕重？洪健益說，柯文哲是一人政黨、精神領袖，遇到精神領袖隨時可以更改黨章，如果是依情節輕重，中央委員要不要因此而開除或停權，現在檯面上主掌權力的人，絕對不會讓柯文哲辭黨主席，一定會讓他請假下去，畢竟柯文哲這個神主牌下了神壇，民眾黨的集結的心會散掉。

洪健益說，現在民眾黨高層只想要讓柯文哲的招牌繼續用，讓領高薪的人繼續領高薪、既得利益者繼續拿好處，最後面對起訴判刑，這些人了不起屁股拍一拍走掉，這對民眾黨來講最後面的結果是不堪。

洪健益說，這是不是政治追殺，相信民眾黨發言人以及檯面上的黃國昌等人，不是他們說的算，「你們可以拿政治追殺來當藉口，但換個角度，起訴書內容難道都是假的嗎？」

洪健益直言，如果都認為是政治追殺，會從頭到尾到現在都沒有人敢叫橘子回來？這不叫政治追殺，是你們擔心橘子回來會死更多人，所以叫橘子打死不能回來。他說，政治追殺只是一個政治口號，想要讓小草支持者凝聚，但這個騙局、騙小草的話，未來完全攤在陽光下，小草會傷心絕望的離開。

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