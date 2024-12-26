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柯文哲掌控4組織！屯田計畫內幕曝光　透過政治實力募集20億

▲▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉兩大弊案，今(26日)北檢認其涉犯四大罪起訴，求處28年6月刑期，北檢於起訴書中，曝光柯文哲實際掌控4個組織，且有欲募款20億的屯田計畫。

台北地檢署起訴書指出，柯文哲實際掌控組織共有4個，第一個為眾城管理顧問股份有限公司(下稱眾城公司)，柯文哲於2022年2月5日與李文宗、蔡壁如、孫正強等人，決議成立基金管理公司，取民眾黨眾志成城之意，創設眾城公司，擬透過柯文哲之政治實力，募集20億元的投資款，由民眾黨或柯文哲指定之人或境外控股公司擔任眾城公司股東，估70%股權，其餘30%保留給孫正強及其團隊成員，再由眾城公司轉投資「屯田企業控股公司」(下稱屯田企業)，復由屯田企業投資民眾黨黨員共同廣設各屯田企業子公司，柯文哲計畫要求時任產發局局長林崇傑，利用北市府補助新創事業案件等，投資臺北市之屯田企業子公司，冀從北市府資源獲得挹注，眾城公司則向上揭各公司收取管理費並管理之，此即「屯田計畫」。

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

▲柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲透過蔡壁如，指定以朱蕙蓉名義登記持有眾城公司70%股權，其餘30%股權則由孫正強之經營團隊持有，柯文哲並指定李文宗作為柯文哲處理眾城公司之聯繫窗口，負責與孫正強之經營團隊溝通聯絡、柯文哲復指定藍O丰為執行秘書，負責撰寫「基金與屯田企業規劃進度報告」，眾城公司即在柯文哲指示規劃下，於2020年5月5日設立登記完成，係柯文哲實際掌控之公司，嗣柯文哲未依上揭計畫積極運作眾城公司，此為其利用政黨架構營利公司以謀回饋之濫觴。

柯文哲掌控的第二個組織為木可公關行銷有限公司(下稱木可公司)，柯文哲、李文宗於2022年5月間共同商討競選財務問題，決議就柯文哲肖像權以專屬授權予柯文哲實質掌控之公司以營利，於2022年6月30日，開會決定「木可是唯一可以授權柯文哲肖像的控股公司」，柯文哲本屬意該公司負責人由其配偶陳佩琪之姊夫擔任但未果，遂於2022年9月3日，詢問李文宗可否由其胞妹李文娟擔任木可公司負責人，並告知：「禁得起特偵組盤問是先決條件」。嗣柯文哲決定由李文娟擔任木可公司負責人，由李文宗請李文娟於2022年10月14日成立以「柯」為名之木可公司。木可公司實際人事及財務重要事項，由柯文哲決定，包括指示李文宗負責綜理木可公司財務，並從木可公司領取月薪，指示李文娟定期報告木可公司帳戶款項，柯文哲對木可公司有實質控制權，為木可公司之實際負責人。

▲▼ 李文宗找胞妹李文娟擔任木可公司負責人。（圖／記者劉昌松攝）

▲李文宗找胞妹李文娟擔任木可公司負責人。（圖／記者劉昌松攝）

柯文哲掌控的第三個組織為財團法人台北市台灣眾望關懷基金會(下稱眾望基金會)，柯文哲原擬以自己名義成立基金會，因其時任台北市市長有所不宜，經與李文宗商討後，改以李文宗擔任發起人，負責募款設立財產總額為1000萬元之眾望基金會，2022年11月2日獲主管機關北市府社會局核准，2022年11月7日設立登記成立「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」。眾望基金會由李文宗擔任董事長，並依柯文哲指示安排眾望基金會董事會人選及統籌管理財務，李文娟負責定期向柯文哲回報眾望基金會財務餘額，柯文哲對於眾望基金會有實質控制權，為眾望基金會之實際負責人。

柯文哲掌控的第四個組織為社團法人台灣新故鄉智庫協會(下稱新故鄉協會)，柯文哲為研擬國家重大公共政策與議題以作為總統競選政見，於2023年1月12日向內政部申請設立「社團法人台灣新故鄉智庫協會」，2023年2月10日許可設立，於2023年6月30日設立登記，由柯文哲擔任理事長並指示李文宗、李文娟負責管理新故鄉協會之帳戶。

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