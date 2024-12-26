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肖像權自賣自買！柯文哲找李文宗創木可　6千萬政治獻金洗進口袋

▲▼檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲等11人涉貪遭起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃哲民、黃資真／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉兩大弊案，今(26日)北檢認其涉犯四大罪起訴，求處28年6月刑期，其中「木可公關政治獻金」部分，檢方調查發現，柯以自己的肖像權「自賣自買」等方式洗錢，藉此將6234萬餘元的政治獻金納入自己口袋。

北檢起訴指出，柯文哲在2022年6月29日與時任北捷董事長李文宗合謀，將「柯」姓氏拆為「木」、「可」，並在同年10月14日正式成立木可公關公司，並由李文宗胞妹李文娟擔任負責人，李文娟會定期向柯文哲本人匯報木可帳戶內的款項運用。

柯為規避政治獻金法所明定支出用途限制，以商業交易行為包裝，先在2022年11月1日與木可簽訂肖像權同意書，約定將自己的肖像權獨家授權給木可，2023年5月20日，再由木可與柯的競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，約定由木可將柯文哲的肖像行使權，授與競選總部。

▲▼ 李文宗找胞妹李文娟擔任木可公司負責人。（圖／記者劉昌松攝）

▲李文宗找胞妹李文娟擔任木可公司負責人。（圖／記者劉昌松攝）

之後，李文宗指示李文娟以肖像權授權金名義，陸續於2023年11月30日、12月20日、2024年1月5日及1月10日，收受競選總部自柯政治獻金專戶匯付之300萬、300萬、450萬、450萬，侵占共1500萬元政治獻金，用迂迴手段將政治獻金挪給柯文哲私人使用。

▲▼ 柯文哲將自己的肖像權賣給木可，木可再授權給柯文哲競總使用。（圖／北檢提供）

▲柯文哲將自己的肖像權授權給木可使用，木可再賣給柯文哲競總使用。（圖／北檢提供）

另外，柯文哲以支付木可員工薪水名義方式，由政治獻金匯款共124萬1036元給木可；又為投資邱復生營利事業，由政治獻金匯款100萬元予國際電影公司。

不僅如此，柯文哲、李文宗、李文娟利用網路商店「木可好店」進行募款，利用臉書、IG、民眾黨官方網站等媒體宣傳第三波募款換小物，而民眾為支持柯並換取募款小物而捐的政治獻金，本應全數存入柯文哲政治獻金專戶，卻全都匯入木可公司帳戶內，總計4133萬5588元。

▲▼ 柯文哲將自己的肖像權賣給木可，木可再授權給柯文哲競總使用。（圖／北檢提供）

▲柯文哲收受木可匯付的授權金。（圖／北檢提供）

還有「KP SHOW」募款演唱會係柯文哲從事籌募競選資金之活動，所得應屬政治獻金，但盈餘的77萬166元依舊由木可公司收下；以及採風公司區捐給民眾黨的300萬政治獻金，是由李文娟以木可名義開具不實統一發票4張，交付予採風公司。全部加總起來，柯文哲利用木可公司侵占自己與民眾黨的政治獻金共6234萬6790元，作為私人用途。

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