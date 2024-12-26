應曉薇收賄千萬遭起訴！國民黨維持停權處分　待全案終結再討論

▲應曉薇收賄遭起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦京華城容積案，其中台北市議員應曉薇涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元，檢察官認為應曉薇身為民意代表卻為一己之私收受賄賂，且臨訟之際還企圖潛逃出境，惡性重大，被依違背職務之行為收受賄賂罪起訴，處13年徒刑。對此，國民黨考紀會今（26日）證實，已在9月正式將應曉薇停權。

起訴書指出，應曉薇身為民意代表卻為一己之私收受賄賂，且臨訟之際還企圖潛逃出境，惡性重大，因此建議法院判處應曉薇對於違背職務之行為收受賄賂罪，處13年有期徒刑，併科罰金3000萬元，褫奪公權10年；洗錢罪部分，則求處3年6月有期徒刑，併科罰金2000萬元。

應曉薇自2010年當選台北市議員起，已是3連霸議員，從政以來後曾因鼓勵噴水驅趕遊民、學歷造假和涉嫌賄選等事件引起爭議，並與柯文哲捲入京華城弊案。

國民黨北市黨部今年9月3日針對應曉薇案召開紀律委員會，紀律委員會建議「以法院裁判為判斷基礎，若本案一審判決有罪，建議予以黨紀重懲。」並將會議結論函送中央，續由中央考紀會審議。

對此，國民黨考紀會主委黃怡騰接受記者詢問時也證實，考紀會在九月時已做出停權處分；至於是否會再進一步做出懲處，黃怡騰表示，這只是起訴，全案尚未終結，若有二審會再長考。

