北檢8主要被告量刑意見曝！　2人「自白犯罪、勇敢面對」建請減刑

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

北檢今(26日)偵結京華城容積率案、民眾黨政治獻金案，依法將民眾黨主席柯文哲等11人起訴、並求處重刑，其中北檢針對於偵查中「自白犯罪」的台北市前副市長彭振聲、前都發局總工程司邵琇珮2人減刑，其中邵還獲緩刑2年；而其他「未坦承犯行」的被告，均遭北檢認為「態度不佳」，依法求刑、褫奪公權、併科罰金等。

北檢起訴書中針對柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、端木正等8人提出具體量刑意見。其中柯文哲遭北檢指控圖利財團百億、收受千萬賄賂、侵占數千萬政治獻金，且犯後還於辦公處所查獲「撕碎便條紙」物證，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵柯「諉言矯飾、犯後態度不佳」，依4大罪共求刑28年6月、褫奪公權10年、併科罰金5000萬元。

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

李文宗部分，北檢認定其與柯共同違背職務，收受沈慶京不法賄賂、又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，並積極指示下屬銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，依收賄、公益侵占、背信等罪求刑17年4月、褫奪公權5年、併科罰金1000萬元。

沈慶京遭北檢認定行賄柯文哲、應曉薇等人，圖得百億不法利益，戕害公權力之廉潔公正，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯、應刪除相關訊息，甚至在羈押庭訊時還對法官嗆言「不會笨到用支票行賄，均以現金為之」等語，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳，依圖利罪、交付賄賂罪求刑17年、褫奪公權11年、併科罰金3300萬元。

北檢認定應曉薇收受沈慶京賄賂高達數千萬元，有違民代職責，且臨訟之際還欲自機場出境潛逃，足徵其面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，依收受賄賂罪、洗錢罪求刑16年6月、褫奪公權10年、併科罰金5000萬。

彭振聲當時身為台北市副市長，明知違法而圖予財團百億不法利益，敗壞官箴，然彭犯後能「自知己過、坦承犯行」，遭北檢量處有期徒刑6年，又彭於偵查中「自白犯罪」，建請依法減刑後量處有期徒刑3年、褫奪公權3年。

北檢指出，台北市前都發局長黃景茂為官位攀附柯文哲，違背都市計畫專業，違背法令圖予財團百億不法利益，且經偵查程序，猶未能思過悔改，犯後態度不佳，請量處有期徒刑7年，併科罰金1,000萬元，褫奪公權5年。

而邵琇珮遭北檢認定，為其仕途迎合柯文哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖予財團百億不法利益，「然終能坦承己過，偵查程序自始至終坦承犯行，勇敢面對己罪，犯後態度為佳」，建請量刑5年；又因邵偵查中自白犯罪，符合證人保護法減刑事由，依法遞減至有期徒刑1年3月，併宣告緩刑2年。

北檢審酌，端木正為執業會計師長達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請量處有期徒刑1年。其於吳姓、李姓、張姓等3名被告，均請求法院量處適當之刑。