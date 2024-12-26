被控介入主席選舉！　彰議長謝典林：蔡壁如出來民眾黨才有救

▲彰議長謝典林遭控介入民眾黨家務事，對此謝典林表態就是相挺蔡壁如，她出來領導民眾黨才不會泡沫化。（圖／彰化縣議會提供）

記者唐詠絮、游瓊華／連線報導

民眾黨前立委蔡壁如日前表態參選中央委員，不排除參選代理黨主席。中央委員江和樹指控，彰化縣議長謝典林有意圖利用蔡壁如爭取黨主席，介入民眾黨家務事。對此，謝典林直接表態，謝典林強調，今年大選，他堅持藍白合，總統、立委票投藍營，政黨票投民眾黨，事實證明他是對的，而他想繼續支持藍白合「只有蔡壁如出來領導民眾黨，民眾黨才不會泡沫化，只要民眾黨沒有泡沫化，柯文哲前主席才有救！」

▲民眾黨籍台中市議員江和樹不滿謝典林介入民眾黨家務事，公開其對話群組。（圖／江和樹提供）



謝典林發出長篇聲明表示，他支持藍白合，今年年初的彰化縣立委選舉，首先，他公開呼籲總統支持侯友宜、立委支持謝衣鳳，政黨票支持民眾黨，結果謝衣鳳順利連任，她的得票數就是侯友宜+柯文哲的得票數，非常感謝民眾黨的支持者把選票投給謝衣鳯，讓謝衣鳯高票當選，他同時把這個看法提供給國民黨立委候選人楊曜聰、鄭俊雄，可惜的是，楊、鄭兩人沒有照著做，從區域立委的廢票數就能知道，支持民眾黨的選民，在區域立委投了廢票，沒有投給楊、鄭兩人，否則他們兩人可能都會當選立委。

其次，台中市長盧秀燕全力支持空降海線參選的前民眾黨立委蔡壁如，為藍白合做了最好的示範，今年年初的立委選舉投票前，台中市八席立委，民進黨六席，國民黨兩席；在盧、蔡為藍白合所做的絕佳示範的加持下，立委選舉結果翻轉為民進黨兩席，國民黨六席。謝議長強調，選舉結果再次證明「藍白合」是對的。

謝典林強調，現在民眾黨的黨機器正在改選，蔡壁如前立委來找他幫忙，希望能幫她推出的全國黨代表候選人拉票，「我想繼續支持藍白合，所以我用我能理解的方式來幫忙蔡壁如前立委！幫助支持蔡壁如前立委的候選人順利當選全國黨代表，民眾黨才有救！」

謝典林指出，他認為，只有蔡壁如出來領導民眾黨，民眾黨才不會泡沫化，只要民眾黨沒有泡沫化，柯文哲前主席才有救，幫忙蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，也爲了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎。