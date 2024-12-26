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柯文哲遭北檢求刑28年6個月　許淑華籲小草與民眾黨坦誠面對

▲市議員許淑華質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，北檢26日依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪，向法院求處總計28年6月徒刑。台北市議員許淑華說，接下來可能還會有其他案子繼續，包括北士科、魚果市場等，目前檢調都在偵辦中；她說，今天這麼多明確證據，希望民眾黨能坦誠面對，接下來柯文哲不是只有這個案子，未來其他案子出現後不要再用同樣的「政治迫害、司法不公」說辭，要好好面對。

許淑華說，犯罪態樣跟行賄收賄的狀況是非常具體，其實剛剛北檢已經對外做說明。現在最重要的，這個案子是京華城剛剛開始起訴而已，據了解北士科案約談了大概十幾位官員，陸續在約談中；魚果市場部分，檢調已經搜集了相當多的文件，目前跟市調處進行偵辦中。

許淑華表示，接下來可能還會有其他案子繼續，今天除了重刑起訴外，還會繼續延押柯文哲最主要的原因在這裡。

許淑華指出，海外金流的部分，她所看到的金鑰密碼約有18組，這金鑰匙的密碼很不好破解，外界一定會質疑海外資金的部分好像沒有看到明確具體的說明，這部分也是接下來一一要突破的部分，可能也會涉及到魚果、北士科案相關發展。

許淑華說，北檢今天宣布的內容僅止於京華城，但涉及到魚果跟北士科的部分，檢調應該有掌握相關資訊正在做處理中。而針對木可小物販售的部分有沒有抽佣金、其他資金流入個別競選人員的口袋裡，會另案調查。

許淑華表示，民眾黨接下來會擔心滅黨或是政黨可能會有危急，一再呼籲小草不要聽信北檢的說辭，「我想今天這麼多明確證據，希望民眾黨能坦誠面對，接下來柯文哲不是只有這個案子，未來其他案子出現後不要再用同樣的『政治迫害、司法不公』說辭，要請民眾黨好好面對」。

至於應曉薇是否會認罪，進一步讓案情有突破？許淑華認為，應曉薇是重要關鍵，應也一直強調沒有收賄，聲稱所有的錢都進到協會非私人口袋，這可能要突破一下心房，「事實上，整個過程應曉薇應該非常清楚，她若轉成污點證人的話，對案情比較有幫助」。

許淑華說，雙子星案、魚果市場都跟應曉薇有關，這部分也是檢調必須要突破的，若犯行比較重的被告能轉成污點證人，這對整個案情勢非常有利的。許也說，橘子沒有回來仍是關鍵。

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