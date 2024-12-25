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快訊／國1重大車禍！1客運+2小車追撞　1人噴車外躺地昏迷送醫

▲▼快訊／國1重大車禍！1客運+2小車追撞　現場傷亡不明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國1重大車禍！1客運+2小車追撞，現場傷亡不明。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南下366.1km今（25）日晚間發生重大車禍事故，初步了解，在九如交流道前有一輛客運與兩台小客車發生追撞事故。初步了解，現場占用中間、外側以及輔助車道，回堵6k。稍早傳出現場有1人噴出車外，意識不清送醫，詳細狀況尚待進一步釐清。

高公局南分局、國道公路警察同仁已趕往現場進行事故車輛處理，後方車流回堵約6公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望。 　　　

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