分析／小草倒向何方？　綠營不奢求：剩下都是對民進黨的恨凝聚

▲小草在土城台北看守所外靜坐抗議 。（資料照／記者陸運陞翻攝，下同）



記者杜冠霖、陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金、京華城等兩大案，26日遭台北地檢署起訴，且求刑28.6年。在民眾黨的重要領袖官司纏身，身陷囹圄之際，黨也連帶陷入潰散危機，本來以為是國會三黨不過半之下，扮演關鍵少數的角色，如今年輕小草們的支持力量又會倒向何方，過去掌握多數年輕人支持的民進黨，會如何藉此機會，讓小草成為回頭草？

事實上，綠營對於「小草變回頭草」並不樂觀，一位綠營黨政人士受訪時表示，民眾黨經歷這半年來的司法爭議後「會走的早就走了」，剩下的就是最鐵的小草，柯文哲對他們來說是「政治初戀」，無法撼動，很有可能像當年的扁迷一樣，不離不棄，「剩下的小草是靠一股對民進黨的恨凝聚、支撐，已經跟柯文哲無關了。」

不過，對於殘存小草的支持力量與凝聚力，該人士認為「影響力有限」。他說，扁迷有「獨立建國」的理念去支撐，他們一輩子不可能投給國民黨，不是因為多恨國民黨，是因為基本理念價值不同，但小草不一樣，民眾黨是憑著對柯文哲無條件的信任，以及「憎恨民進黨」而成形的政黨，當一人政黨失去他們心中的神，並怪罪到執政黨身上，「那要談何爭取？這就是單純理念不同了，尊重就好。」

一位綠營國會幕僚認為，近年來確實有感受到年輕支持者的變動，但年輕人的支持是比較游離的，不一定會回到民進黨，也有機會跑到藍營去，這都說不準。

幕僚指出，柯文哲、民眾黨此次的危機，不是說民進黨有多大的攻擊力道，主要還是一種「反作用力」的結果，因柯文哲自己的「人設」崩壞，過去的高標準形象如今被打回到自己身上。

這位幕僚說，「太過刻意」反而不得年輕人青睞，所以基本態度還是「順勢走」，不必大張旗鼓或用力過頭，這樣子反而可能逼走年輕支持者，甚至被認為介入司法，對於年輕人的支持，比較適宜站在被動立場，不會主動搶攻。

另一位綠營黨政人士說，身為執政黨的民進黨，在柯文哲身陷官司之際，正是小草們對民進黨仇恨值最高的時候，民眾黨未來的接班領袖，勢必會持續強化對民進黨的仇恨動員，以凝聚民眾黨苟延殘喘的機會，這也是在榨取柯文哲最後的「政治遺產」。

黨政人士表示，從近期的各式民調觀察，總統賴清德在出訪南太平洋友邦返國後的支持度，回溫到5成支持度，近來藍白持續在國會擴大紛擾，身為執政黨該做的，應該是強化政策論述，維持「戰略高度」，現在不是選舉期間，不是短兵相接時刻，不該停留在「戰術層次」，只想著如何讓小草變回頭草，這反而矮化了執政黨的高度。

黨政人士說，站在民眾黨的角度，現在一定會強攻「政治迫害」，這個時候社會絕對放大檢視執政黨，在貪腐、黑金等議題上，是否真的勿枉勿縱，是否尊重司法獨立自主，沒有因人設事；因此，執政黨公職這段時間最好潔身自愛，不要介入司法，避免被含沙射影或看圖說故事，才是最上策，無需跟著打泥巴戰。

該位人士說，小草們不是現在才覺醒，如果覺得小草現在才覺醒，那就太看不起年輕人了，民進黨身為執政黨，除了要端出政策，更要強化論述力道，調整論述文宣跟節奏。他舉最近立法院藍白聯手通過三法一事為例，他認為行政系統在論述攻防上，資料與說帖的準備方面都慢了不少拍，宣傳力道也不夠，這讓國會陷入孤軍奮戰的窘境，這是未來整體戰略上要精進的部分。