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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批北檢偵查4個月找不到金流　林富男：柯文哲不是愛錢的人！

▲▼林富男 黃國昌 民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）早安

▲林富男。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，檢方今（26）日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信罪等4罪，共求刑28年6月。民眾黨緊急應變小組召集人林富男痛批，一開始柯文哲就不會有金流，柯不是一個會貪污收賄的人，「他不是愛錢的人！」

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。

林富男表示，針對台北地檢署今天對柯文哲相關案件偵結，向柯文哲求刑28年半，北檢偵查了4個月找不到金流，「一開始柯文哲就不會有金流，柯文哲不是一個會貪污、受賄的人，他不是愛錢的人！」

林富男提及，在沒證據之下拼湊證據，這裡抓一點、那裡抓一點，沒說某個時間某個地點，就說收了人家的錢，「這種濫權起訴，已經是淪為政治打手，對民眾黨進行政治追殺。」

林富男指出，柯文哲是代表台灣369萬公民所擁戴的總統候選人，對柯文哲進行政治迫害，也等於是對台灣公民369萬意志的追殺，這是台灣民主最黑暗的一天之一，「欲加之罪何患如此？」

林富男說，今天起訴書展露無遺，賴清德政府利用4個月配合黨檢媒，對柯文哲、民眾黨進行抄家滅黨政治攻擊跟污衊，完全就只是為了打敗政敵，「我們堅信，善良的台灣人也堅信，柯文哲是清白的，柯文哲是不會拿錢的！」呼籲賴清德政府懸崖勒馬，停止迫害，不要再將政治的黑手伸入司法。

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