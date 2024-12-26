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快訊／12疊移審卷宗堆成山！審理柯文哲法官出爐　曾審im.B吸金案

記者黃哲民、黃資真／台北報導

京華城容積率案、政治獻金案今(26日)偵結，起訴民眾黨主席柯文哲涉犯收賄、圖利等4大罪嫌，並求刑28年6月。北院於今天下午2時公開抽籤分案，由於洗錢與公益侵占金額均未達1億元，因此以「金訴」分案，並從8名法官中抽出「衛股」許芳瑜法官審理，審判長江俊彥，陪席楊世賢。

▲▼京華城案抽籤卷證。（圖／記者湯興漢攝）

▲京華城案抽籤卷證。（圖／記者湯興漢攝，下同）

北院重金庭審理案號包括「金訴」與「金重訴」，各有分案迴圈，差別在於「金訴」案不法所得低於1億元，若超過1億元就分「金重訴」案。

▲▼京華城案抽籤卷證。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼京華城案抽籤卷證。（圖／記者湯興漢攝）

▲「衛股」許芳瑜法官中籤。

稍早北院重大金融犯罪專庭庭長吳承學抽籤說明，本案是貪汙、洗錢的案件，所以由金融庭審理，不過因洗錢與公益侵占的金額均未達1億元，因此決定不是「金重訴」，而是「金訴」分案，接著從籤筒裡的8支籤抽人，結果是「衛股」許芳瑜法官中籤，審判長江俊彥，陪席楊世賢。而一旁桌子上的全是移審卷宗，宛如多座高山占滿整個大桌子。

▲▼京華城案抽籤卷證。（圖／記者湯興漢攝）

法官許芳瑜為司訓所52期結業，過去曾負責審理花蓮縣富里鄉鄉長賄選案、百富環球資產公司吸金案、前兆豐金控董事長接受客戶招待案，以及去年9月的im.B吸金詐騙案；江俊彥法官曾負責幸福人壽百億掏空案，對被告鄧文聰判處28年徒刑，超過檢察官求刑的21年； 史上最大詐貸案「潤寅案」，涉及金額逾470億元，對楊文虎、王音之夫婦分別判處26年和28年徒刑。

▲▼京華城案抽籤卷證。（圖／記者湯興漢攝）

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