柯文哲「剷除異己」為沈慶京開綠燈　小科長不聽話慘遭丟筆拔官

▲檢方起訴書指出，柯文哲為護航沈慶京，一路排除異己將北市府建構成一言堂。（圖／記者湯興漢攝）



記者劉昌松、黃哲民、吳佩蓁／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占案，台北地檢署今(26日)偵結起訴共11人，柯涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑共28年6月。檢方起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了拉攏沈慶京，不惜一步步排除異己，換上親信彭振聲、黃景茂，讓京華城案一路開綠燈通關，期間都發局一名科長因忤逆柯旨意，氣得他當場摔筆拔官，使台北市府成柯文哲的一言堂。

起訴書指出，柯文哲在競選連任市長期間，友人勤業眾信會計師范有偉建議他應破除反商形象，「銘記自己優弱點，尤其目前弱點主要有三點，大巨蛋、敬老金及反商。反商部份，可以多跟科技業、年輕新創業、電信及金融服務業多連結，改善反商形象。營建業私下可保持良好關係，公開則不宜」。

▲蔡壁如多次遭檢方以證人身分傳喚，協助釐清案情，尚無犯罪嫌疑 。（圖／記者劉昌松攝）



因此，柯文哲在首任市長任期內，明知沈慶京主張永久享有12萬284.39平方公尺樓地板面積的訴求是屬無據，但他為了積極尋求財團支持，遂於2018年11月12日下午4時30分許，在北市府11樓市長室與沈慶京親自碰面，並由蔡壁如交代李文宗陪同。

▲柯文哲大帳房李文宗。（圖／記者劉昌松攝）



另一方面，柯文哲開始培植親信助手，2018年5月間，先任命高中同學李文宗為北市府顧問，對2017年底離職的北市府秘書長蘇麗瓊評價為「不是我們的人，終究會出事」，2018年11月柯確定連任後，對於當時堅持依法行政的林欽榮、林洲民有所不滿，認為2人與他的用人原則：「好人，能人，自己人」相悖，決定將副市長更換為聽話的彭振聲，並與親信李文宗、蔡壁如於2018年12月12日一同面試前台中市政府秘書長黃景茂，繼而任命彭振聲為台北市副市長、黄景茂為北市府都發局局長。

▲前都發局長黃景茂（中）。（圖／記者劉昌松攝）



柯文哲為貫徹其首長意志，曾於2019年底因其他市政不滿都發局建築管理科科長林玄理違逆其意，當場大發雷霆下令黃景茂將林玄理調職，並丟筆離去，黃景茂順從柯文哲命令，當天中午即上報將林玄理自建築管理科長調降為非主管職，柯文哲即以類似的方法，使北市府成為市長決定的一言堂。

★★未經判決確定，應視為無罪★★