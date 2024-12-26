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京華城案細節曝！沈慶京走出柯辦　北檢連他「手拿花生米」都知道

▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲與沈慶京今早搭囚車抵達北檢。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案、政治獻金案兩大弊案遭北檢於今(26日)起訴，並求刑28年6月。北檢還在起訴中鉅細靡遺寫出柯文哲將京華城樓地板面積之陳情案送都委會研議經過，甚至就連沈慶京從柯辦公室走出、手上拿著柯文哲平時愛吃的花生米等細節也全都曝光。

起訴書內容指出，柯文哲明知京華城案土地法定容積率為560%，且京華城公司就北市府107年都市計畫刪除120284.39平方公尺樓地板面積，與北市府正在進行行政訴訟之事實，但柯因有意拉攏沈慶京牟利，於109年2月18日前某日，召副市長彭振聲到辦公室，親自向彭表達「京華城120284.39平方公尺樓地板面積，應不限於使用1次」，表達悖離北市府107年都市計畫認定之立場，明示彭振聲支持沈慶京訴求之意圖。

後於109年2月18日，市議員應曉薇同沈慶京、以及應之助李吳順民至北市府，由應與沈先到北市府11樓拜訪柯，隨後2人再走向彭振聲副市長室；彭振聲這時見應、沈2人自柯文哲辦公室走來，沈的手上還拿著柯文哲時常在辦公室內食用的花生米，因而知悉2人甫自市長室離開，彭遂接續在副市長辦公室內接待2人。應曉薇當場開口請求彭就回復樓地板面積一事「幫忙」、「放水」。彭聞言即拍桌駁稱，「這違法的事，我不會做！」後應曉薇與吳順民於同日拜訪台北市前都發局長黃景茂，並向黃表明京華城樓地板面積應不僅使用1次，希望將回復樓地板面積一案送都委會研議之訴求。

沈慶京為求達成目的，除請應曉薇出馬外，還指示鼎越公司董事長朱亞虎居間聯繫柯文哲市長室董姓秘書，談妥沈慶京拜訪事宜，並於109年2月20日上午10時許，由朱亞虎陪同沈慶京搭乘座車前往市府與柯會面洽談。沈慶京單獨走進柯文哲辦公室後，朱亞虎在室外會客室等待，柯、沈兩人會談約1小時，期間柯應允沈推升土地容積率之冀求，沈則基於對公務員關於違背職務行為期約賄賂，2人基於不法犯意聯絡，並透過把京華城公司回復樓地板面積之陳情案送進都委會研議的方法，開啟都委會程序，期由彭振聲掌握之都委會達成符合沈慶京期求之結果。沈在獲得柯文哲應允後，自辦公室離開，朱亞虎見沈面露滿意微笑，立即起身陪同沈離去。

後沈慶京自應曉薇處得知，柯文哲已於109年3月10日便當會公開裁示，「請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議」後，命令下屬撰寫「京華城109年3月17日函」，向柯提出回復樓地板面積之訴求。柯市長室秘書收受該函後，依柯文哲裁示，將該函以「市長受理市民陳情案件交辦單」，上蓋柯文哲印章，交辦與都發局，提送都委會研議。

沈慶京於109年3月23日於北市松山區東興路之威京集團3樓主席辦公室內，裁示張志澄、朱亞虎賄款210萬給柯文哲，並協調找來威京集團不知情的相關人員共7人，安排從集團領取每人各30萬元現金，再由7人名義、每人捐款政治獻金30萬元，於109年3月24日26日，分別匯到柯文哲掌握之民眾黨政治獻金專戶，共計交付210萬元賄款。

張志澄、陳俊源、朱亞虎因協助京華城容積率案有功，連同該年度工作表現領得獎金各100萬、100萬、300萬元。待210萬元賄款匯款完成後，朱於109年4月1日以手機簡訊告知李文宗等人，「小沈十分小氣的捐了210萬(7人、依規定每人30)要用我的名字，但是我絕對不會領情省稅，必須向您說明，我領他薪水必須依他的命令做事，弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在在以後任何事情麻煩您來做、因為我會嚴守分際及道義，更不會傷到市府團隊，那曾經是我鍾愛的團隊！」給李文宗等人，並將名義捐款人名單傳予李文宗，供李確認7人之政治獻金匯款來自沈慶京，以示沈已實踐先前期約之賄款交付，並稱「京華城案560%容積率乙事未造成市府困擾」，透過將現金賄款至政治獻金專戶，製造提供政治獻金之假象，行其行賄之事實，答謝柯文哲同意將回復京華城樓地板面積陳情案送都委會研議一事。

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