賴政府為打敗政敵「抄家滅黨」　林富男：等於對369萬公民意志追殺

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月。民眾黨緊急應變小組在下午召開國際記者會，小組召集人林富男痛批，賴清德政府4個月對柯文哲、民眾黨「抄家滅黨」，只為打敗政敵，但對柯文哲進行政治迫害，等於是對台灣公民369萬意志追殺，呼籲賴政府懸崖勒馬，停止迫害。

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。

林富男表示，柯文哲是代表台灣369萬公民所擁戴的總統候選人，對柯文哲進行政治迫害，也等於是對台灣公民369萬意志的追殺，這是台灣民主最黑暗的一天之一，「欲加之罪何患如此？」

林富男說，今天起訴書展露無遺，賴清德政府利用4個月配合黨檢媒，對柯文哲、民眾黨進行抄家滅黨的政治攻擊跟污衊，完全就只是為了打敗政敵，「我們堅信，善良的台灣人也堅信，柯文哲是清白的，柯文哲是不會拿錢的！」但民眾黨捍衛的不止是柯文哲清譽，更重要的是，台灣一定要維持司法公平公正。

林富男強調，受到司法追殺的人非常多，台灣人應當要團結一致，捍衛司法公平正義，維護台灣民主價值，若對柯文哲用抹黑手段，台灣人民是無法接受的，在此呼籲賴清德政府懸崖勒馬，停止迫害，不要再將政治的黑手伸進司法。

林富男提及，如果台灣經常要用政治入侵司法，過去政治前輩到現在很多人受到司法迫害，靜靜的思考一下，像柯文哲這種這麼乾淨的手、救人的手，都能夠硬拗下去，「那台灣執政黨還有什麼不能做的呢？」在這呼籲別將政治黑手伸進司法當中。

▼林富男出席「政治追殺 司法不公 公開審理」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）