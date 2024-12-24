小三通船班不足！地方旅遊業者反彈　金門公協會聯署請求增班

▲小三通船班不足，地方旅遊業者反彈。（圖／記者林明揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

金門縣政府（24）日再邀集地方相關產業公協會召開「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會議，與地區旅遊相關公協會共同探討當前旅遊接待面臨的困境與改善方向。不過，交通部航港局近日公布明年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，引發地方旅遊業者不滿，建議將金廈航線班次增至28班，以更符合實際需求。

會中針對接待陸客之品質、安全要求，希望共同維護旅遊品質與避免削價競爭，同時針對接待陸客所面臨之問題與建議，藉由產官合作，共同營造友善之旅遊環境。

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隨著兩岸交流逐步恢復，金門小三通航線成為連結金廈的重要交通樞紐。然而，交通部航港局近日公布明年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，引發地方旅遊業者不滿。昨(24)日討論會議中臨時動議，各公協會代表表示，剛發布之現行小三通船班數量再次無法滿足日益增長的旅客需求，對地方經濟發展尚無幫助，將發起聯署請求調增航班，以促進地方經濟發展。

▲小三通船班不足，金門公協會聯署請求增班。（圖／記者林明揚翻攝）

縣府觀光處表示，統計金廈航線平均載客率達70.79%，週末更高達85.84%，節假日期間，水頭港場站班班客滿，常有大批旅客因無票可購而滯留或行程受阻，旅遊體驗大受影響，需求仍遠超供應，導致旅客排隊等候、爭搶臨時加班船與售票爭議不斷；面對年底大型節慶與農曆春節將至，各界建議應超前部署，增加船班數以舒緩供需壓力，並提升旅客來金旅遊的意願與滿意度。

尤其是週休假日，旅客搭乘率高達九成以上，顯見疫情後小三通復航效益顯著，旅遊人潮回溫為金門觀光產業注入新動能，與會代表強調，現有20班次對地方發展幫助有限，建議將金廈航線班次增至28班，以更符合實際需求。

縣府觀光處表示，尊重各公協會意見，並將再次向中央建言爭取增班，縣府強調，金門小三通不僅是地方觀光的重要支柱，更是兩岸交流的重要紐帶，期盼中央單位能考量地方實際需求，增班航次以提升旅遊接待品質，達成兩岸健康有序發展目標。