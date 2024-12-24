日本大爆流感！台人冬天愛去「1場所」小心：感染力滿分

▲日本最近流感大爆發。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友提醒，最近要去日本的話，一定要戴好口罩，因為當地近期的流感真心超可怕。就有網友也表示，日本現在流感大爆發，這次病毒的感染力非常強大，日本醫院都藥物不足，有2縣市更是高度警報。他也曝光症狀，提醒要去日本滑雪的話要更小心，「滑雪場感染力滿分喔！」

有網友在Threads提醒「請各位近期要去日本的朋朋一定要戴好口罩！」指出日本近期的流感真心超可怕，「不要不信邪，自己跟身邊朋朋好多都中了，很痛苦。可以的話也保個海外醫療險吧！」他透露，回來台灣後看醫生，掛號費、快篩、打針、打點滴共花了2千塊。

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另一名網友也發文，則貼出日本公布的流感患者數統計表，提醒最近會去日本玩的人，「日本現在流感大爆發，這次病毒感染力非常強大，導致醫院都藥物不足…」加上現在日本正值尾牙與準備過新年的時刻，過幾天可能狀況會越來越嚴重。

他也貼出全日本縣市警報圖，其中「福岡縣、大分縣」是高度警報；「東京都」的感染人數也不容小覷，現在呈現倍數成長。至於症狀，這位網友補充道，「看了日本新聞說今年流感的特徵：1.胃不舒服、有想吐的感覺。2.大人可能比小孩優先被傳染。」

最後，他再次提醒要去日本玩的台人，口罩戴好、酒精準備好，更點名要小心1場所，「尤其是去滑雪的夥伴，滑雪場感染力滿分喔！」並在留言處補充，「身邊好多朋友都是滑雪太累，免疫力下降被感染」、「滑雪場的室內空間（餐廳、纜車）容易被傳染。再來是日本的新年（12/28-1/5），雪場除了外國人外，通常會湧入大量日本人，這個時候就要更小心。」