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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

後柯文哲時代來臨！誰是下屆黨主席？　4人被點名、1人積極運作

▲▼針對民眾黨主席柯文哲提出「請辭」一事，民眾黨中央今日開會討論應變事宜。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨秘書長周榆修、應變小組召集人林富男、立院黨團總召黃國昌都被黨內期待接棒柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲確定起訴求重刑，後續將面臨繁瑣冗長的法律攻防，勢必無暇顧及黨務；而他也及早做出準備，透過聲請書信的方式將「辭職信」寄出，但此舉也打亂黨內的危險平衡。信函僅指定秘書長周榆修接收、未指定接班人，讓黨內各路人馬蠢蠢欲動。縱觀目前態勢，創黨大老林富男、總召黃國昌甚至周榆修，都被黨內期待能接棒；前立委蔡壁如則主動爭取，即便稱「誰出來都支持」，但其一連串對於主席大位的佈局，目的不言而喻。

一個政黨不能一日無主席，特別是民眾黨的特殊運作模式，幾乎倚賴柯文哲一人做關鍵決策，創黨5年基本仍未擺脫一人政黨格局。柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押，至今超過百日，這也讓民眾黨面臨創黨以來的最大危機，對外要進行政治攻防、對內要維繫柯粉支持防止群眾力量消散，黨中央可說是疲於奔命。

然而儘管如此，民眾黨仍認為柯文哲是遭政治迫害，所以就算柯身陷囹圄，民眾黨仍維持「尊柯」基調，所以當柯文哲8月29日因政治獻金案處理不當，請假3個月，並在11月底到期後，民眾黨中央緊急應變小組以延長假單的方式，保留柯文哲的黨主席身份到2025年2月28日。

黨內高層深知，維持柯文哲主席的身分，是民眾黨存續的最大公約數，比黨務正常運作乃至發展都還要重要，一旦卸去柯的主席身份，因柯號召而來的柯粉會即刻消散，屆時民眾黨還剩有多少能量？

▲▼柯文哲提訊結束，還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲檢方今正式起訴柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

但在案件偵結起訴前夕，柯文哲向法院聲請寄送書信，表達要請辭主席、不讓冗長法律程序干擾民眾黨發展。讓黨內驚訝的是，法院不僅准許書信傳遞，還曝光內容、代為「提點」黨章中有「請辭之意思表示到達，即生辭職效力」等文字，等於將壓力全部丟向民眾黨。

柯文哲傳達請辭之意後，可說是親手將接班議題檯面化，不論黨中央如何運籌帷幄慰留一事，代理黨主席、接班主席一事已是無法迴避的問題。值此時刻，柯文哲的政治能量可說是完全消耗殆盡，有的只剩下對柯粉的號召力；但黨現階段面臨的重重困境，單是要做到守成就十分不易，何況黨仍要持續向上發展？因此未來勢必要審慎處理柯在黨內的定位。

根據民眾黨的黨章規定，黨主席由黨員直選產生，任期為4年，連選得連任。若黨主席請辭或因故無法執行職權時，應自中央委員中互推一人代理；若剩餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席任期屆滿之日。

民眾黨「黨職人員選舉辦法」也規範，若要參選黨主席，需取得300位黨員的連署，並且「入黨連續滿1年以上，為中華民國國民身分，年滿二十歲以上，過去、現在具中央委員資格者」。

現階段，黨內有能力承接領導重任的人選，包括立院總召黃國昌、創黨一路挺黨至今的飯店大亨林富男，甚至是這段艱困期間調和黨內、綜整黨務的秘書長周榆修，都被黨內點名是接班的人選。但上述這些人選，資格認定是一回事，就支持者角度來看，相比柯文哲都有不同程度的缺陷，最大挑戰仍是黨內基層的接受程度。

黃國昌入黨時間短，儘管帶領立院黨團打天下、吸進鎂光燈焦點，但強勢作風能否服眾？是一大問題；林富男過往都在幕後運籌帷幄，是否有擔任政黨領導人的遠見？而周榆修浸淫政壇多年，深諳派系運作與互動之道，但其過去被柯稱為「和平鴿」，在可見的未來政黨衝突越發激烈大環境，其領導作風能否被黨內接受？也有待討論。

另外，前立委蔡壁如則動作不斷，主動宣布要參選中央委員、競爭黨主席，還請辭台中市政府顧問職藉以明志，強調在黨這麼低迷的情況下，要有人站出來做桶箍，並要黨內別再小打小鬧。儘管蔡稱，「不論是誰，只要勇於出來承擔我都鼓勵」，但他如此大動作表態，以「黨母」之姿要班師回朝，勢必帶給目前的黨中央高層相當的壓力，後續必定在民眾黨內掀起波瀾。

然而不管誰要接黨主席，民眾黨接下來要思考的是，在後柯文哲時代，民眾黨要走出什麼樣的格局？過去是一人政黨，未來的民眾黨要不要建立一套更完善的領導人更迭制度，讓政黨的發展成敗，不會是僅繫於一人身上。

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▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

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