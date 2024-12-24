表態選黨魁遭質疑篡位　蔡壁如嗆不要嘰嘰歪歪：要有人承擔

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中央委員即將在1月改選，前立委蔡壁如昨決定參選中央委員、不排除選黨主席，並表態辭去台中市政府顧問一職。今（24日）蔡壁如受訪說，民眾黨現在這麼低迷的情況下，要有人站出來做桶箍，讓大家團結在一起，不論是誰，只要勇於出來承擔她都鼓勵，「如果這時候還有人在那邊嘰嘰歪歪的，還在那邊搞破壞，還有人要來講那些都是不必要的」。

蔡壁如提到，剛好黨代表選完進入要選中央委員，其實她決定要選的時候還沒有傳出柯主席要辭職，剛好她就思考後跟幕僚說，自己應該來選中央委員進入到這個黨，「我覺得民眾黨這麼小，經過這樣的波折，我應該站出來做溝通整合，大家團結在一起的角色」。

蔡壁如表示，很多幕僚跟她說，現在站出來會受到很多打擊，「我講說，事情總是要有人去做，民眾黨現在低迷的情況下，我個人覺得要有人站出來做桶箍，讓大家團結在一起」，不要老是新聞上都是黨內的小打小鬧八卦新聞。

「很多人跟我講，妳是創黨黨員之一，怎麼可以這麼沒有責任感？」蔡壁如說，如果責任來了，義無反顧地做人家覺得做秀、假惺惺，一定會被很多人批評，但今天民眾黨這麼低迷的情況下，如果還有人在黨內指指點點，這些小打小鬧的事情這時候都應該暫停。

蔡壁如說，這時候如果還有人在黨內講「蔡壁如出來是要幹嘛」，她都覺得這些是反串柯粉來破壞民眾黨團結。她表示，昨天也講了，如果今天有人出來勇於承擔要接代理黨主席或黨主席，她都鼓勵，因為現在這麼低迷的情況，誰要來接領導的位子確實是很辛苦的工作，因為都會受到各方面的質疑。

蔡壁如直言，「倒過來說，如果這時候還有人在那邊嘰嘰歪歪的，還在那邊搞破壞，還有人要來講那些都是不必要的」。