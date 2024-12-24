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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨強壯才可救柯文哲　蔡壁如：若林富男要選主席舉雙手贊成

▲▼柯文哲政治獻金案，蔡壁如北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡壁如表態要參選民眾黨中央委員、爭取黨主席。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲本周被起訴，民眾黨中央委員也即將改選，前立委、台中市政府顧問蔡壁如昨表態辭職，並決定參選中央委員，也不排除選黨主席。今（24日）蔡壁如受訪說，「如果林富男願意出來承擔，我舉雙手雙腳贊成，我也會極力的去支持他」，如果沒人要扛，不能讓黨無窮盡的耗，會消耗殆盡，當大家團結起來，把民眾黨救起來才真正救到柯文哲。

蔡壁如說，彩虹都七種顏色，黨內有多元文化每個人都可以講話，這也是很正常的民主政黨。大家傳說林富男最可能接主席，「如果林富男願意出來承擔，我舉雙手雙腳贊成，我也會極力的去支持他」。

蔡壁如說，這時間點，大家覺得說蔡壁如來搶黨主席，其實黨不管怎樣，「如果有人出來領導黨，讓黨強大，如果民眾黨民調20％，賴清德敢重判？」所以當民眾黨團結起來，民眾黨強壯的話，就可救柯文哲，這是她的思考邏輯，這是她今天想要站出來的原因，會不會成功不知道，但盡力做沒有遺憾。

蔡壁如直言，如果有人要扛、又很熟悉黨務，當然就全力團結支持他；如果沒人要扛，不能讓黨無窮盡的耗，會消耗殆盡。

蔡壁如也提到，現在小草的想法會覺得，誰說要改選黨主席誰就是叛徒，「我了解他們的心情，我也接受他們的想法」，但是整個黨，她還是那句話，當大家團結起來，把民眾黨救起來才真正救到柯文哲。

但蔡壁如也說，柯文哲首先要撐住，他心裡素質應該夠強大吧？她不知道，因為現在都被打擊了。

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