白營選黨主席「1大老成關鍵」　最獲柯文哲信任

▲外界都在看，民眾黨內誰會是柯文哲之後的下一任黨主席。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲宣布請辭，讓原本在檯面下進行的黨主席之爭迅速浮出檯面。據黨內人士透露，柯文哲最信任的接班人選為漢王飯店集團總裁林富男，目前檯面上可能參選黨主席的如立委黃國昌、前立委蔡壁如，都須尋求林富男的支持協助，但林未公開表態。

民眾黨人士表示，林富男對黨貢獻良多，出錢又出力，深受柯文哲推崇，甚至被認為是柯心目中最佳接班人選。然而，林富男作為企業主，始終不願直接涉入複雜政治圈，已表達無意角逐黨主席的立場。即使如此，林的支持仍被視為黨主席候選人爭取的重要資源。

據觀察，目前黨內浮出檯面的候選人包括立委黃國昌與前立委蔡壁如。創黨元老蔡壁如近日宣布參選中央委員，黨主席須具備此資格。而身為立院黨團總召的黃國昌，則因立委身份是當然中央委員。另有消息指出，前立委賴香伶被視為「最大公約數」人選。

黨內人士指出，各方要選黨主席，多會尋求林富男的支持，但林尚未公開表態，對檯面上的人選「還有隱憂」。政壇指出，距離1月18日的中央委員選舉尚有28天，各方仍有時間進行溝通與協調，若能達成共識，由一人出任黨主席，其他人擔任副主席或秘書長，這個解決方案也沒有不可以。

林富男是高雄漢王洲際飯店集團總裁，在高雄產業界非常活躍，藍綠兩邊交好，並在各黨執政時都擔任過要職，之後在2014年轉向力挺柯文哲，並於2019年民眾黨創黨時主要要求入黨。