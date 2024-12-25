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新北茶農蔡旭志獲全國模範農民　榮耀登頂展現智慧農業實力

▲新北茶農蔡旭志獲全國模範農民。（圖／新北市農業局提供）

▲新北茶農蔡旭志獲全國模範農民。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導茶農蔡旭志日前獲選為農業部第34屆全國模範農民，是全台12位模範農民，北部地區農糧組唯一當選者。今（25日）於市政會議中與市長侯友宜分享榮耀，侯友宜讚賞茶農傑出成果，並感謝茶農提供新北市優質農產品，展現新北農業競爭力。

蔡旭志於汐止經營天然茶莊，茶園及製茶廠均獲有機驗證，且取得四星優質製茶廠，為有效經營茶園，農業局輔導於茶園建置微型氣象站及土壤感測器等監測工具，蒐集日照、氣溫、水量、土壤等數據，藉以分析出最適合茶樹生長的條件，並藉此建立一套管理標準，幫助判斷耕種、灌溉、施肥及採收的最佳時機。

▲新北茶農蔡旭志獲全國模範農民。（圖／新北市農業局提供）

▲茶農蔡旭志（右2）為農業部第34屆全國模範農民，25日於市政會議中與市長侯友宜（右3）分享榮耀。

蔡旭志說，像是夏天豔陽高照，茶園溫度過高，透過系統警示即可掌握生產期間的高溫日數，便可於晚上增加灌溉次數，以降低土壤的溫度。去年更受邀至菲律賓參加亞洲有機大會，分享智慧農業系統應用方式及成果。另外，為回饋地方並落實社會責任，蔡旭志更連續5年每周製作愛心便當，送給鄰近地區教會的弱勢學童，讓學童都能享用到在地美食。

侯友宜表示，蔡旭志是汐止區第四代茶農，農業局輔導青農產品包裝升級及建置智慧化農業設備，協助發展成為六級化產業，將傳統經驗與融合智慧科技，不僅生產出高品質的新北好茶，更開拓新北好茶的全新願景，市府將持續秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

蔡旭志表示，為回饋消費者，天然茶莊過年期間推出茶葉年菜料理包，如茶葉醉蝦、茶香豬腳及茶香東坡肉等美味佳餚，於農曆年前推出優惠活動，凡消費滿2000元，送1盒價值360元的花果茶，歡迎民眾踴躍訂購。

▲新北茶農蔡旭志獲全國模範農民。（圖／新北市農業局提供）

▲茶農蔡旭志日前獲選為農業部第34屆全國模範農民，為北部地區農糧組唯一當選者。

▲新北茶農蔡旭志獲全國模範農民。（圖／新北市農業局提供）

▲蔡旭志於汐止經營天然茶莊，茶園及製茶廠均獲有機驗證，且取得四星優質製茶廠。

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