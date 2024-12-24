快訊／不爽管教很煩！20歲板橋男縱火「害母50%燙傷」遭羈押

▲板橋20歲許姓男子縱火釀3傷，法院裁准羈押。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市板橋區三民路二段一間民宅23日凌晨發生火警，20歲許姓兒子因不滿53歲母親管太多「覺得很煩」，憤而縱火，造成母親全身有50%二度灼傷，23歲姊姊燙傷。檢方複訊後依放火燒燬現供人使用住宅、殺人未遂等罪聲押，今(24日)上午新北地院裁准羈押。

新北地院說明，許男經法官訊問後坦承犯行，依卷內事證認許男涉犯放火燒燬現供人使用住宅、殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、反覆實施之虞，有羈押之必要，應予羈押、不禁見。

據悉，53歲郭姓母親與丈夫分居，跟23歲、20歲許姓姊弟住在公寓2樓，23日凌晨12時許，郭母碎念小兒子，雙方爆發激烈爭吵，聲音大到吵醒周邊鄰居，未料吵完沒多久，小兒子竟跑到廚房點燃多根蠟燭縱火，母女倆雙雙呼喊求救。

警消獲報到場先將受有全身50%燒燙傷的郭母救出送醫，姊弟2人則由見義勇為的劉姓鄰居，從2樓後方破壞防盜鐵窗救出，2人壽有輕微嗆傷，而一家三口送醫救治後皆無生命危險。

另外，縱火的許姓小兒子當時精神狀況不穩定，送往雙和醫院進行精神鑑定後並無異狀，移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押，稍早新北地院裁准羈押。