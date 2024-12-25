彩虹花海點亮板橋街頭　新北迎接2025喜氣洋洋

▲滿花的秋海棠與璀璨燈飾相互輝映，彩色斑瀾猶如彩虹般的顏色，不論日夜皆為市容妝點節慶色彩。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市景觀處為迎接聖誕與新年的歡樂氣氛，特別在板橋區文化路及新站路中央分隔島栽種紅花綠葉的四季秋海棠，營造節慶氛圍。滿開的秋海棠與璀璨燈飾相互輝映，鮮豔斑斕如彩虹般的色彩，不論白天或夜晚，皆為市容增添節慶的繽紛美感。

▲新北市景觀處於板橋區文化路及新站路中央分隔島新植紅花綠葉的四季秋海棠，迎接節慶到來。

景觀處持續推動城市綠美學，致力打造自然、清新又充滿美感的生活環境。此次新植的四季秋海棠，具備長時間觀賞期和強韌的適應力，從全綠的葉片逐漸綻放紅色或粉色花朵，市民可以隨季節變化觀察到植栽的自然生長之美。此外，分隔島上利用灌木打造幾何圖案，結合層次豐富的草本植物，不僅增添活潑氣息，也兼顧用路人的視線安全與市容景觀。

景觀處還特別在節日期間透過巧妙設計，讓分隔島呈現更具節慶感的繽紛樣貌。民眾行經文化路與新站路時，將能感受到濃厚的歡樂氛圍。景觀處長林俊德表示，聖誕與新年象徵萬物更新與美好開始，歡迎市民到「賞花快報」臉書粉絲專頁，了解更多花況、花季及地景活動資訊，並一同享受節慶的美好與綠意。

▲新站路中央分隔島以灌木塑造幾何圖案，使原先單調的分隔島變得更為活潑，令人耳目一新。