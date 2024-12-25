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王世堅批劉靜怡適合當網紅、不適任大法官　「英粉跟她血海深仇！」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨進行大法官人事同意權案投票，結果跌破眾人眼鏡，外界預期白營力挺的「廢死派」劉靜怡有望出線，但民進黨團最後一刻決議封殺劉，此次提名審查盡墨。對於劉靜怡遭杯葛，綠委王世堅今（25日）受訪時強調，自己跟劉靜怡教授完全不認識，但大法官應該個性很沉穩、內斂，才能被社會信服，劉教授可能比較適合當網紅、名嘴，信口開河，且劉靜怡身為教授，卻把歷練、學養都是一等一的蔡總統罵到一無是處，那當然跟這群英粉是血海深仇。

對於大法官審查，王世堅表示，針對幾位主張廢死的被提名人，自己有一些看法，個人堅持維持死刑，對反廢死非常有意見，個人提出憂慮部分，當中具名反對這一位，賴清德總統的看法多數與我相同，他對廢死也非常有意見，礙於過去馬英九簽了兩公約，政策要有一貫延續性，礙於這樣的無奈。

對於廢死議題，王世堅指出，大法官人選是由提名小組決定，他完全沒有干涉這部分，自己也提出這樣的看法，當時主席也有聽取我跟幾位中常委對廢死的意見，幾乎每位都表達了對廢死的憂心，都認為說不應該輕言廢死，大家的共同的看法就是，應該要符合民意，法律本來就是為人民服務的，自己一向認為法律就應當是為人民服務，什麼罪什麼罰，罪大惡極這個罪無可逭當然就是死刑，這是理所當然，自古以來，殺人償命是千古不變的定義，所以自己一再重申。

對於總統賴清德提名大法官人選，王世堅表示，人選的部分，制度上這本來就是提名小組決定，主席只能尊重，他當時講的跟現在也是現在實際的結論，等於都是一樣，事實上他不能置喙，只能表示尊重，當然提名的其他人選，本黨通通支持，雖然沒有過，民進黨51票支持的就是6位人選，會不過，最大的原因是政黨對峙。

對於劉靜怡不滿被網友當成賣台的戰犯，王世堅強調，沒有人說她賣台，自己跟劉教授完全不認識，自己兩個月前就具名提出，大法官應該個性很沉穩、內斂，才能夠讓社會信服這個人選，那劉教授可能比較適合當網紅、名嘴，她是自走砲個性，什麼都要批啊！那想到什麼批什麼，信口開河。

王世堅認為，劉靜怡是教授應該更內斂、更懂得修為，要擔任大法官更是個性要沉穩，在台灣的法界，個性沉穩又有修養，學養俱佳的人選非常多，相信賴清德主席跟提名小組再切磋、研究，應該還會有一份很完美的名單出現。

王世堅直言，劉靜怡沒有過，就沒有過，不管怎麼說，民進黨當時也還是提名了，君子絕交，不出惡聲。所以即便自己雖然不認識她，沒有任何的私誼、公交，這些通通都沒有，但是自己還是認為劉靜怡個性上不適合擔任大法官，因為她就是個自走砲嘛。那她當評論家、當名嘴、當網紅非常適合，大法官要有沉穩內斂的個性才可以。

至於如何看待劉靜怡，王世堅表示，劉靜怡不適合，自己也認為，不管哪一黨擔任元首、總統，劉靜怡身為教授，不應該對當時即將卸任的總統罵到一無是處，她對蔡英文總統不理解，蔡是最高票總統、獲得廣大民意支持，在各項歷練、學養都是一等一，怎麼會被她罵到一文不值、一無是處？

王世堅指出，罵了最高票的總統，等於辱罵台灣人民的智慧不是嗎？自己當時有提出這點，對支持蔡總統的支持者而言，用這麼羞辱性的字眼謾罵，說實在話，簡單四個字形容「血海深仇」，開玩笑，怎麼可以這樣？大家對蔡總統的敬佩、理解、支持被講成這樣，那當然跟這群英粉是血海深仇。
 

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