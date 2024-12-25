幕後／民眾黨高層改選竟引前科犯搶入黨？　白營推測是為此事

▲民眾黨中央黨部。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前寄出「請辭信」後，讓黨主席的接班之爭檯面化，加上黨代表選舉結束後，接著將在明年1月中進行中央委員、中評委選舉，讓黨內各系統人馬開始佈局。據了解，近期在地方上有不少現任議員「帶槍投靠」入黨，但其犯罪前科背景備受關注，經黨員檢舉後，目前已送中評會調查，後續再依權責處理。

據了解，近期各地方有很多有犯罪前科的議員申請入黨，其中一位是彰化議員吳錦潭，有酒駕、教唆恐嚇前科，態度積極、還繞過彰化黨部的程序，直接到黨中央申請入黨；有打老婆、家暴紀錄的花蓮縣無黨籍議員林源富，也積極要加入黨務運作。

民眾黨今召開黨政會議，據了解，會中有出席代表提及此事，指收到很多來自地方的檢舉，疑似有「暗黑勢力」蠢蠢欲動大舉入黨，積極要參與黨務運作的企圖也相當可疑。據指出，該名彰化議員已申請入黨，但因被民眾檢舉，目前送中評會審核討論中。

此外，除了已知的彰化、花蓮外，雲林、新竹疑似也有類似的狀況，都在黨內引發討論，除了擔心會影響到黨的形象外，這類中途加入的人士理念是否與黨吻合、能否配合黨立場運作，甚至是否懷有鬼胎，都讓黨內有疑慮。

對此，民眾黨發言人吳怡萱證實，的確有中央委員在黨政會議上提醒黨中央留意入黨人員的相關經歷，因此依照規定，建請中評會依權責處理。

黨內人士觀察，近期因柯文哲寄出請辭信，讓黨主席選舉也被迫檯面化，由於選黨主席需具備中央委員資格，因此各系統開始佈局人馬要競逐中央委員。考量到目前黨章規範地方議會黨團總召可列為當然中央委員，該人士推測，不排除有特定勢力企圖招兵買馬，以在各地方議會成立黨團的方式，獲得中央委員的席次擴大影響力。