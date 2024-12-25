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爭取輝達台中設海外總部　盧秀燕就職典禮曝：雙方一直保持聯繫

記者游瓊華／台中報導

今天是台中市長盧秀燕就職6周年典禮，典禮上盧秀燕細數過往政績，並感謝所有市民以及公務、警務人員的傾力配合，讓台中在近日一口氣拿下多項施政民調冠軍。對於爭取輝達來台中設立海外總部，盧秀燕活動結束後也受訪表示，一直都有跟輝達保持聯繫，強調台中區位方便、南來北往交通便利、最重要的是天氣宜人且勞工素質全國最佳，搭配極佳的經濟輔導政策以及腹地相對大、基礎設施做得好，「除非中央有資源配置上的考量，否則台中絕對是高科技業首選！」

▲盧秀燕就職典禮。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市政府今天舉辦市長盧秀燕就職6周年典禮，典禮上盧秀燕一一回顧過往政績，也強調多項重大建設將在2025年完工。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕回顧施政6年成績單，提到台中連續14季蟬聯六都經濟第一，吸引台積電、美光等科技大廠落腳，打造世界級的產業聚落；活動後，媒體問到有關輝達來台設海外總部的動態，市府是否與輝達有連絡上？盧秀燕回應，雙方一直有聯繫，強調台中天氣宜人、勞工素質佳、經濟輔導政策優良等都是吸引輝達來台中設海外總部的誘因。

▲盧秀燕就職典禮。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕今天6周年就職典禮率領市府局處首長一同感謝市民、家人支持。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕今天在活動上提到，2025年台中將有多項重大建設完工，包括國際會展中心、綠美圖、台中海洋館、許良宇圖書館、老人復健綜合醫院等；捷運藍線將正式開工，台中市捷運工程局也會在明年成立；至於近日成為焦點的台中大巨蛋，也在規劃當中。

除了硬體設施之外，盧秀燕今天也宣布，將首創推出因癌症治療損害生育能力的市民，全國最高補助金額的凍卵以及凍精補助，分別達5萬元及8000元，幫市民圓夢；雙十公車的優惠政策也將延伸到持有外國永久居留證的國際人士；還會推出「市民限定乘車碼」，台中市民未來只要透過手機掃碼就可以享有交通優惠服務。

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